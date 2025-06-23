Пляжи Китиры, о которых вы не знали: где найти идеальное место для отдыха

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

На юге и востоке Китиры находятся самые красивые и доступные пляжи острова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ шезлонг

На южном побережье выделяется Капсали — частично оборудованный пляж, откуда можно на катамаране добраться до близлежащих бухт. Рядом находится уединённый песчаный пляж Спарагарио, куда удобнее добираться на лодке. Западнее расположен галечный пляж Фелоти с маленькой часовней.

Один из самых популярных пляжей — Мелидони, с золотым песком, кристально чистой водой и видом на остров Хитра. Пляж Халкос также любим туристами за свои лазурные воды и живописные скалы.

На востоке, хотя Авлемонас не имеет пляжа, его бухта отлично подходит для купания. Самым известным считается Калади — пляж с тремя бухтами, пещерами, белой галькой и ярко-голубой водой, до которого ведет лестница из 120 ступеней. Рядом находится небольшая Влихада, доступная только вплавь или на лодке.

Пляжи Фири Аммос и Комбонада отличаются чистой водой, красноватым песком и подводными источниками. Палеополи — самый протяженный пляж острова, редко бывает многолюдным, а неподалёку расположена уединенная галечная Лимни, куда можно попасть и по суше. Пляж Диакофти, несмотря на близость к порту, славится чистой водой. На северо-востоке расположена Платия Аммос с видом на Пелопоннес, а также пляжи в районе Агии Пелагии, среди которых выделяется вторая Фири Аммос, пляж Лоренцо и уединённая Кака Лагада у подножия скал.

На западе можно отдохнуть в тихой бухте Лимнонас, откуда начинается тропа к живописному "Зеленому озеру" в скале. Рядом находятся галечные пляжи Лимнарья и Ликодиму — последний славится пещерами и красивыми закатами, передает travel.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов.



