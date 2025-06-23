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Путеводитель по Роза Хутор вышел в серии Русский гид (Полиглот) издательства АЯКС-ПРЕСС

3:33
Туризм

Это второе дополненное издание, содержащее наиболее актуальную и достоверную информацию о возможностях круглогодичного отдыха на курорте "Роза Хутор". Аналогичный путеводитель издательство выпускало 7 лет назад, в 2018 году.

Путеводитель Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Путеводитель Роза Хутор

Издательство АЯКС-ПРЕСС — единственное в России, специализирующееся на выпуске путеводителей. Серия "Русский гид" (Полиглот) существует с 1993 года и на сегодняшний день выпущено более 160 титулов, из которых более 40 — по российским регионам.

Путеводитель "Роза Хутор" вышел тиражом 13 тысяч экземпляров и будет распространяться по книжным торговым сетям, интернет-магазинам, маркетплейсам, офисам туроператоров и турагентств и др.

— Все привыкли к путеводителям по городам, областям или странам. Но крупнейший в России горный (и при этом всесезонный!) курорт "Роза Хутор", безусловно, заслуживает того, чтобы о нём рассказать отдельно: наши авторы едва смогли уместить в одной книге все спортивные объекты, места развлечений и достопримечательности, отели и рестораны, иными словами всё, что нужно многочисленным туристам, выбравшим для отдыха курорт. В любое время года здесь можно заниматься всеми горными видами спорта (летними и зимними) в комфортных и безопасных условиях, а по красоте пейзажей склоны "Роза Хутор" совершенно уникальны. Достойна отдельного упоминания великолепная инфраструктура курорта. Это и многочисленные отели разной ценовой категории, хорошие рестораны с большим выбором блюд, современные канатные дороги. Мы приглашаем читателей в увлекательное путешествие в горы с нашим путеводителем. Уверена, что они получат массу позитивных впечатлений! — говорит генеральный директор АЯКС-ПРЕСС Елена Петрова.

Путеводитель по курорту "Роза Хутор" выйдет также и в цифровом формате и будет размещен на основной платформе Литрес и сайтах его партнеров (более 15 тысяч сайтов). Издание уже представлено в каталоге Книжной Палаты и на Национальной книжной платформе, а также в базе Российской государственной библиотеки, которая обеспечивает доступ к книгам всем федеральным библиотекам страны. К этому проекту подключено более 600 библиотечных систем и самостоятельных библиотек из 75 регионов РФ.

— Путеводитель АЯКС-ПРЕСС содержит наиболее полные сведения о курорте, о всех его локациях, инфраструктуре и возможностях отдыха круглый год. Важно, что есть и много практической информации о транспортной доступности, о том, как "поймать" наиболее выгодные предложения, какими сервисами можно воспользоваться. В путеводителе есть карты, а также описание достопримечательностей вокруг курорта. Думаю, что это издание станет отличным помощником для тех, кто планирует поездку на "Роза Хутор". А столь обширная система дистрибуции "Русского гида" позволяет донести максимально полное описание преимуществ отдыха в горах Сочи до очень большой аудитории, — отмечает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров.

Серия "Русский гид" является лауреатом Премии Правительства РФ в области туризма.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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