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Секреты стюардесс: как превратить путешествие в удовольствие — советы для идеального полёта

2:19
Туризм

Путешествия — это не только пляжи и экскурсии, но и аэропорты, чемоданы, досмотры. Именно здесь многие сталкиваются с раздражением и усталостью. Чтобы этого избежать, стюардессы делятся личными наблюдениями, проверенными в сотнях рейсов.

Стюардесса
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Mishin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стюардесса

Подготовка — залог спокойствия

Начните с самого важного — проверьте срок действия паспорта и наличие виз. Это стоит сделать за несколько недель до вылета, чтобы в случае проблем у вас был запас времени.

Регистрация онлайн через сайт или приложение — экономит время и нервы в аэропорту. А ещё не забывайте о упаковочных кубиках, которые делают чемодан аккуратным, и брелках Airtag, чтобы отслеживать багаж.

Полезный трюк: надевайте верхнюю одежду на себя, особенно в прохладном салоне. Это экономит место в чемодане и пригодится в самолёте.

Что взять в ручную кладь

Никогда не сдавайте в багаж то, что может понадобиться в пути: документы, лекарства, зарядку, наушники, перекус. Поместите всё в отдельный отдел — так будет проще достать при необходимости.

Для жидкостей используйте прозрачные многоразовые пакеты, которые быстрее проходят контроль. И обязательно возьмите многоразовую бутылку для воды — после досмотра её можно наполнить и не переплачивать за напитки.

Как вести себя в аэропорту

Приходите к гейту заранее — лучше немного подождать, чем бежать через терминал. Следите за табло и громкими объявлениями, они иногда обновляются быстрее приложений.

Чтобы не скучать в ожидании, заранее скачайте фильмы или книги — Wi-Fi в аэропорту выручит. И не забудьте наушники с шумоподавлением — они избавят от фонового шума и создадут ощущение уюта.

Для тех, кому за 50 — куда и как

Если вы старше 50 лет и хотите получить удовольствие от отдыха, выбирайте Испанию, Португалию или Италию. Эти страны предлагают чистое море, мягкий климат и атмосферу без суеты.

Здесь можно не спешить, наслаждаться кухней, природой и культурой. Это не просто отдых, а настоящий опыт — глубокий и насыщенный.

Уточнения

Apple AirTag — смарт-метки компании Apple, представленные 20 апреля 2021 года. Используется как метка для нахождения любого предмета (следящее устройство).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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