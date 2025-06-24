Туристы бегут из Нижнего Новгорода — вот что они не смогли вынести

Нижний Новгород вновь оказался в центре внимания — но не из-за архитектурных красот или гастрономических туров. Турист из другого региона оставил под постом губернатора Глеба Никитина гневный комментарий, в котором пожаловался на невыносимую вонь, окутавшую город.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Смрад в Нижнем

"Очень красивый город, и невероятный смрад", — отметил Даниил Р.

Туристический визит, который закончился бегством

Мужчина рассказал, что мечтал спокойно отдохнуть, но резкий запах канализации нарушил все планы. Ему пришлось срочно покинуть город — досрочно и с разочарованием.

Кто виноват? Турист обвинил власти

Даниил обратил внимание на равнодушие властей к проблеме. По его словам, только сами нижегородцы ещё не смирились с ситуацией, в то время как ответственные службы продолжают игнорировать жалобы.

Один ассенизатор тут не виноват

Особенно его возмутило, что причина запаха явно не ограничивается одним источником:

"От одного черного ассенизатора не будет такого резкого эффекта, который заметен на весь город", — добавил он.

Проблема не нова — но до сих пор не решена

Жалобы на неприятный запах — не единичный случай. Подобные эпизоды в городе повторяются регулярно. Очередную волну зловония жители и гости почувствовали утром 23 июня.

Город подключил мониторинг — но поможет ли это

Чтобы разобраться в источнике запаха, в городе был запущен круглосуточный мониторинг качества воздуха. Пока результатов нет, но терпение горожан и туристов, похоже, на пределе.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



О́бщество или со́циум (лат. socium — общее) — это человеческая общность, специфику которой представляют отношения людей между собой, их формы взаимодействия и объединения.

