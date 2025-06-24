Туристическая милиция уже на улицах Сухума — что происходит на самом деле

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Куда бы вы ни отправились, безопасность — ключевой фактор комфортного отпуска. В Абхазии это хорошо понимают. Именно поэтому в республике стартовал необычный эксперимент — в Сухуме начала работу туристическая милиция.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Туристическая полиция

Кто они и зачем

25 человек — действующие сотрудники, курсанты и выпускники школы милиции — уже патрулируют популярные локации. Их легко узнать: белые футболки с надписью "Туристическая милиция" и бейсболки. Главное — быть рядом, когда нужна помощь.

По словам министра внутренних дел Роберта Киута, инициатива направлена на усиление контроля в местах массового скопления людей и, конечно, на заботу о гостях республики. Он лично провёл смотр состава, отметив важность проекта для имиджа региона.

Если всё пойдёт по плану

Эксперимент проводится в тестовом режиме. И если он покажет свою эффективность, новые сотрудники появятся и в других городах. В будущем — полноценное специализированное подразделение по всей Абхазии.

Контекст тоже важен

Запуск туристической милиции совпал по времени с бурным обсуждением в инфополе. 20 июня на круглом столе сотрудница Минтуризма Кристина Лакербая выразила недовольство низкими доходами от "бюджетных" туристов. Позже власти пояснили, что её слова вырваны из контекста, и подчеркнули: Абхазия всегда открыта для гостей, особенно из России.

Почему это важно

Новый проект — это не только про охрану порядка. Это попытка показать: Абхазия готова развиваться как современное и безопасное туристическое направление. Страна, где гостей встречают с заботой.

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации (сокращённо МВД России (официально), МВД РФ) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел.



Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

