Этот город в Югре неожиданно стал туристическим хитом — брони растут как на дрожжах

Когда речь заходит о летнем отпуске, большинство представляют пляжи, море и шумные курорты. Но последние данные сервиса OneTwoTrip заставляют пересмотреть привычные сценарии отдыха: россияне всё чаще выбирают для длительных поездок не морские побережья, а города, которые раньше оставались вне туристических радаров.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Большой город

Сюрприз от Сургута

Абсолютным лидером по росту продолжительности проживания стал Сургут. В среднем туристы теперь бронируют отели здесь на 2,5 дня — это на внушительные 57% больше, чем летом прошлого года.

Кто ещё в лидерах

Махачкала заняла вторую строчку — средний срок проживания здесь вырос до 4 дней (+40%). На третьем месте — Петропавловск-Камчатский: в среднем 3,5 дня отдыха, рост — 29%.

Среди других популярных направлений:

Ереван — 3,8 дня (+25%)

Ялта — 4,8 дня (+24%)

Воронеж — 1,7 дня (+26%)

Геленджик — 5,7 дня (+22%)

Анталья — 4,3 дня (+23%)

Южно-Сахалинск — 3,2 дня (+23%)

Пятигорск — 2,9 дня (+23%)

Примечательно, что растущий интерес охватывает не только Россию, но и ближнее зарубежье.

Где туристы стали задерживаться меньше

Но есть и обратная тенденция. Наибольшее снижение средней длительности пребывания наблюдается в Новороссийске — теперь здесь отдыхают всего 3 дня (-33%).

Также в списке "антилидеров":

Бангкок — 3,2 дня (-30%)

Горно-Алтайск — 1,1 дня (-27%)

Иваново — 1,6 дня (-26%)

Ростов-на-Дону — 1,7 дня (-22%)

Анапа — 5,5 дня (-20%)

Саратов — 1,9 дня (-18%)

Шанхай — 3,2 дня (-17%)

Венеция — 2,9 дня (-16%)

Римини — 9,6 дня (-15%)

Почему это важно

Цитата из исследования подчёркивает суть происходящего:

Туристы всё чаще выбирают для длительного отдыха города с атмосферой, историей и культурой, уходя от традиционных пляжных направлений.

Интерес к "нетипичным" городам растёт, а это значит: туристические привычки меняются, открывая путь новым маршрутам и впечатлениям.

Уточнения

Стати́стика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных и их сравнение; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.

