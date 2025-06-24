Этот город в Югре неожиданно стал туристическим хитом — брони растут как на дрожжах

Когда речь заходит о летнем отпуске, большинство представляют пляжи, море и шумные курорты. Но последние данные сервиса OneTwoTrip заставляют пересмотреть привычные сценарии отдыха: россияне всё чаще выбирают для длительных поездок не морские побережья, а города, которые раньше оставались вне туристических радаров.
Абсолютным лидером по росту продолжительности проживания стал Сургут. В среднем туристы теперь бронируют отели здесь на 2,5 дня — это на внушительные 57% больше, чем летом прошлого года.
Махачкала заняла вторую строчку — средний срок проживания здесь вырос до 4 дней (+40%). На третьем месте — Петропавловск-Камчатский: в среднем 3,5 дня отдыха, рост — 29%.
Среди других популярных направлений:
Примечательно, что растущий интерес охватывает не только Россию, но и ближнее зарубежье.
Но есть и обратная тенденция. Наибольшее снижение средней длительности пребывания наблюдается в Новороссийске — теперь здесь отдыхают всего 3 дня (-33%).
Также в списке "антилидеров":
Цитата из исследования подчёркивает суть происходящего:
Туристы всё чаще выбирают для длительного отдыха города с атмосферой, историей и культурой, уходя от традиционных пляжных направлений.
Интерес к "нетипичным" городам растёт, а это значит: туристические привычки меняются, открывая путь новым маршрутам и впечатлениям.
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