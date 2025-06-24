В Абхазии запустили «Туристическую милицию»: отдых станет безопаснее

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Абхазия делает ставку на комфорт и безопасность — летом 2025 года в республике начал работу пилотный проект по созданию "Туристической милиции".

Фото: Уласная праца by Vacheraindeli, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Абхазия

Новый формат направлен на то, чтобы отдых в регионе стал не только приятным, но и максимально защищённым. На первом этапе в подразделение вошли 25 человек, среди которых как действующие сотрудники МВД, так и курсанты. Сейчас они уже несут службу в Сухуме, одном из ключевых туристических центров Абхазии.

Главная задача нового органа — помощь туристам и обеспечение порядка в местах с высоким потоком отдыхающих. Представителей "туристической милиции" легко узнать по белым футболкам с соответствующей надписью и бейсболкам — униформа призвана подчеркнуть открытость и дружественный характер подразделения.

Проект реализуется при поддержке Министерства внутренних дел республики. По словам главы ведомства Роберта Киута, инициатива призвана повысить доверие туристов и создать комфортную среду для гостей. Если эксперимент окажется успешным, "туристическая милиция" будет расширена на всю территорию Абхазии.

Параллельно с этим в регионе стартовал курортный сезон. В частности, Baia Bodrum Hotel, популярный у туристов, обновил номера и предлагает концепцию "ультра всё включено". Власти стремятся показать, что Абхазия готова конкурировать с международными направлениями не только по цене, но и по качеству сервиса.

Новый проект также стал реакцией на резонанс, вызванный высказыванием Кристины Лакербая — сотрудницы Минтуризма Абхазии. Ранее в СМИ появилось её заявление о "низкой рентабельности бюджетных туристов". Позже ведомство уточнило, что слова были вырваны из контекста и подчеркнуло: республика с радостью принимает всех гостей, особенно из России.

Таким образом, туристическая милиция — не просто охрана, а часть стратегии по созданию современного имиджа Абхазии как безопасного и гостеприимного направления, способного привлечь как массового, так и более взыскательного туриста.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

