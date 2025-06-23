Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайное бракосочетание и Таиланд: Александр Устюгов и Аглая Шиловская сыграли свадьбу
Ошибка, которую почти все водители совершают перед парковкой в жару
4 признака скрытого обезвоживания, которые нельзя игнорировать — тело подаёт тревожные сигналы
Кипящая река и магнитный холм: 6 природных аномалий, от которых мурашки
Китай захватывает рынок Бразилии? Что скрывают миллиардные инвестиции
Тирамису с ягодами: воздушный десерт, который готовится без особых усилий
Анастасия Волочкова впервые рассказала о партнёрских родах с Игорем Вдовиным — как она превратила свою палату в эстетический рай
Внутри графена появилось нечто, что может изменить квантовую реальность
Картошка размером с кулак — это не везение, а эти маленькие огородные трюки: узнайте все секреты

Необычный питомец: девушка выгуливает лису в центре города

1:08
Туризм

Вечером на набережной Арсеньева во Владивостоке прохожие стали свидетелями необычного зрелища: девушка выгуливала на поводке не собаку, а чернобурую лисицу. Об этом сообщает "ВЛАДИВОСТОК МЕДИА" со ссылкой на портал vostokmedia.com.

Набережная Владивостока
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Набережная Владивостока

Лисица на поводке: новая звезда Владивостока

Пушистая гостья, судя по видео, чувствовала себя неуверенно: оглядывалась по сторонам и вскоре решила покинуть людное место. Тем не менее, она быстро стала звездой соцсетей, вызвав бурю эмоций у пользователей.

Приморцы и их необычные питомцы

Жители Приморья, похоже, не ограничиваются стандартными домашними животными. Ранее сообщалось о появлении огромной лисицы в центре Владивостока, что также вызвало ажиотаж среди горожан.

Реакция общества

Появление хищника на улицах города вызвало неоднозначную реакцию: от восхищения до беспокойства. Некоторые считают, что такие животные не место в городской среде, другие же восхищаются смелостью девушки.

Уточнения

Чернобурая лисица или серебристо-чёрная лисица или чернобурка, — морфа обыкновенной лисицы (меланист), используемая в животноводстве для получения меха, из которого делают одежду, например, шубу-чернобурку.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Обогнать Китай в высоких технологиях: США наладят собственное производство чипов
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга
Полгода без смеха и музыки: как живёт семья Симоньян после комы Тиграна Кеосаяна
Джоан Роулинг в восторге: первые эпизоды сериала Гарри Поттер от HBO уже покорили её
Хранение на грани фантастики: где помещаются все вещи, когда шкафов нет
Челка, которая сбрасывает годы: ножницы как машина времени
Автомойка в жару может превратиться в катастрофу — если забыть об одном правиле
Ловушки расставлены, но зверь ускользает: в Болгарии ловят одного из самых опасных хищников
Любовь после 40: психолог раскрыл 7 шагов к счастью – ваш цинизм исчезнет
Сюрприз для сладкоежек: мороженое, которое создали жители Владивостока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.