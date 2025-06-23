Необычный питомец: девушка выгуливает лису в центре города

Вечером на набережной Арсеньева во Владивостоке прохожие стали свидетелями необычного зрелища: девушка выгуливала на поводке не собаку, а чернобурую лисицу. Об этом сообщает "ВЛАДИВОСТОК МЕДИА" со ссылкой на портал vostokmedia.com.
Пушистая гостья, судя по видео, чувствовала себя неуверенно: оглядывалась по сторонам и вскоре решила покинуть людное место. Тем не менее, она быстро стала звездой соцсетей, вызвав бурю эмоций у пользователей.
Жители Приморья, похоже, не ограничиваются стандартными домашними животными. Ранее сообщалось о появлении огромной лисицы в центре Владивостока, что также вызвало ажиотаж среди горожан.
Появление хищника на улицах города вызвало неоднозначную реакцию: от восхищения до беспокойства. Некоторые считают, что такие животные не место в городской среде, другие же восхищаются смелостью девушки.
Чернобурая лисица или серебристо-чёрная лисица или чернобурка, — морфа обыкновенной лисицы (меланист), используемая в животноводстве для получения меха, из которого делают одежду, например, шубу-чернобурку.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.