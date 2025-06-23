Необычный питомец: девушка выгуливает лису в центре города

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вечером на набережной Арсеньева во Владивостоке прохожие стали свидетелями необычного зрелища: девушка выгуливала на поводке не собаку, а чернобурую лисицу. Об этом сообщает "ВЛАДИВОСТОК МЕДИА" со ссылкой на портал vostokmedia.com.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Набережная Владивостока

Лисица на поводке: новая звезда Владивостока

Пушистая гостья, судя по видео, чувствовала себя неуверенно: оглядывалась по сторонам и вскоре решила покинуть людное место. Тем не менее, она быстро стала звездой соцсетей, вызвав бурю эмоций у пользователей.

Приморцы и их необычные питомцы

Жители Приморья, похоже, не ограничиваются стандартными домашними животными. Ранее сообщалось о появлении огромной лисицы в центре Владивостока, что также вызвало ажиотаж среди горожан.

Реакция общества

Появление хищника на улицах города вызвало неоднозначную реакцию: от восхищения до беспокойства. Некоторые считают, что такие животные не место в городской среде, другие же восхищаются смелостью девушки.

Уточнения

Чернобурая лисица или серебристо-чёрная лисица или чернобурка, — морфа обыкновенной лисицы (меланист), используемая в животноводстве для получения меха, из которого делают одежду, например, шубу-чернобурку.

