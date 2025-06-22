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Пассажир возмутился: какую ошибку совершил в аэропорту и чем это ему обернулось

Туризм

Один из пользователей в соцсети поделился своим опытом, когда он пришел в аэропорт, чтобы перенести рейс. Однако был возмущен обслуживанием.

человек в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
человек в аэропорту

Многие комментаторы согласились с его мнением, подчеркивая, что авиакомпании редко берут на себя ответственность за свои ошибки и, наоборот, создают проблемы для пассажиров. Один из пользователей заметил, что если вы сами перенесете рейс, это обойдется вам дороже, чем если это сделает авиакомпания.

Некоторые пользователи удивились, что кто-то сталкивается с такими ситуациями, и поделились своим опытом, утверждая, что никогда не сталкивались с пересадками или отменами рейсов.

К 4 июля в США ожидается рекордное количество поездок: 72,2 миллиона американцев планируют отправиться в путешествие на День независимости, согласно nypost.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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