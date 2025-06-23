Необычный попутчик: вдова путешествует с черепом мужа — шокирующая история из Крыма

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

22 июня 2025 года в Симферополе произошёл необычный инцидент, который привлёк внимание местных СМИ и туристов. В багаже одной из путешественниц из Калининграда был найден череп, что вызвало немалое удивление у пограничников на Крымском мосту.

Фото: commons.wikimedia.org by Душина Анастасия Олеговна, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Череп

Женщина объяснила ситуацию с невозмутимостью, заявив, что это было обоюдное решение с её покойным супругом, которому и принадлежит череп. По словам вдовы, муж всегда мечтал путешествовать и после его смерти она решила продолжить их совместные приключения, взяв с собой его останки. Она вспомнила, как он шутил о том, что предпочёл бы "гнить в Риме", и теперь она исполняет его завет, путешествуя с черепом как с частью семьи.

Эта поездка не первая для необычного "путешественника" — вдова уже посетила Сочи, Казань и Алтай, выбирая места, где они хотели побывать, но не успели до смерти мужа. Несмотря на то что перевозка человеческих останков без необходимых документов может повлечь за собой серьёзные последствия, у женщины всё было оформлено должным образом, и она смогла продолжить свой путь.

С черепом, аккуратно уложенным в бархатную коробку, она уверенно попрощалась с полицейскими, заявив напоследок, что теперь её муж тоже сможет увидеть Крым. Судя по всему, вдова уже наслаждается солнечными днями на полуострове, а компанию ей составляет её неизменный спутник — череп. Об этом сообщает издание "Вести Туризм".

Уточнения

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

