Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандальный поцелуй в ложе: Киркоров и Бузова устроили шоу на концерте Билана
Это упражнение качает ягодицы лучше приседаний — но требует точной техники
Агата Муцениеце ждёт ребёнка: трогательное признание актрисы
Праздник под открытым небом может закончиться в больнице — и вот почему
Рак кожи не прощает ошибок: на какие зоны тела стоит обратить внимание прямо сейчас
Как не попасть в аварию на кольце: выезд без конфликтов, штрафов и экстренного торможения
Хитрый рыжий: удар США по Ирану сыграет на пользу доллару
Светлана Крючкова ошеломила заявлением: до 55 лет она была бездомной — вот в каких условиях ей приходилось жить
Суп, который лечит душу: куриный бульон с лапшой, как у бабушки

Паромы не нужны: как сэкономить на путешествии по Греции

2:09
Туризм

Лето — это время, когда все мечтают о пляжах, горах и просторах для отдыха. Греция с её побережьем длиной более 13 000 километров — одно из самых популярных мест для отдыха, но как быть с паромами? В последние годы цены на билеты на паромы значительно возросли, делая поездки на острова менее доступными. Однако есть два острова, которые легко можно посетить, не тратя деньги на паром.

Греция, острова
Фото: web.archive.org by frang947, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Греция, острова

Лефкада: плавучий мост и красивейшие пляжи

Лефкада — один из самых живописных островов Ионического моря, известен своими пляжами, такими как Эгремни. Что отличает этот остров от многих других, так это то, что на него можно попасть на автомобиле!

Лефкада соединена с материковой Грецией через плавучий мост, что делает поездку на остров не только удобной, но и быстрой. Примерно через 4 часа езды из Афин (около 380 км) или 4,5 часа из Салоник (404 км) вы окажетесь на одном из самых красивых островов региона.

Эвия: остров, соединённый с материком

Эвия — второй по величине остров Греции, который также доступен без необходимости пересаживаться на паром. В отличие от Лефкады, попасть на Эвию можно через мост Еврипус, соединяющий остров с материковой частью Греции в Халкиде.

Всего за час езды от Афин, вы окажетесь на этом чудесном острове, который сочетает в себе природу, историю и культуру. Эвия — это отличное место для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и насладиться красотами природы, не тратя время на поездки на пароме.

Почему стоит выбрать эти острова?

Если вы хотите сэкономить на транспорте и не терять время на ожидание паромов, Лефкада и Эвия — это два острова, которые стоит посетить.

Прекрасные пляжи, живописные виды и возможность передвигаться на своём автомобиле делают их идеальными летними направлениями для отдыха.

Уточнения

Лефка́да ( Λευκάδα) — греческий остров в Ионическом море, у северо-западного побережья исторической области Акарнания — юго-западной части Средней Греции, от которого отделён неглубокой лагуной и узким (25 м) искусственным каналом Лефкас.

Эве́ны (эвен. эвэ̇н, мн.ч. эвэсэл, устар. ламуты; муж. род — эвен, жен. род — эвенка) — сибирский тунгусо-маньчжурский народ, родственный эвенкам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Последние материалы
Агата Муцениеце ждёт ребёнка: трогательное признание актрисы
Паромы не нужны: как сэкономить на путешествии по Греции
Праздник под открытым небом может закончиться в больнице — и вот почему
Рак кожи не прощает ошибок: на какие зоны тела стоит обратить внимание прямо сейчас
Как не попасть в аварию на кольце: выезд без конфликтов, штрафов и экстренного торможения
Хитрый рыжий: удар США по Ирану сыграет на пользу доллару
Светлана Крючкова ошеломила заявлением: до 55 лет она была бездомной — вот в каких условиях ей приходилось жить
Суп, который лечит душу: куриный бульон с лапшой, как у бабушки
Забудьте о белом медведе: вот кто на самом деле на вершине пищевой цепи Арктики
Нечто скрытое заставляет целый континент подниматься — вот как это связано с климатом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.