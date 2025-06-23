Паромы не нужны: как сэкономить на путешествии по Греции

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето — это время, когда все мечтают о пляжах, горах и просторах для отдыха. Греция с её побережьем длиной более 13 000 километров — одно из самых популярных мест для отдыха, но как быть с паромами? В последние годы цены на билеты на паромы значительно возросли, делая поездки на острова менее доступными. Однако есть два острова, которые легко можно посетить, не тратя деньги на паром.

Фото: web.archive.org by frang947, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Греция, острова

Лефкада: плавучий мост и красивейшие пляжи

Лефкада — один из самых живописных островов Ионического моря, известен своими пляжами, такими как Эгремни. Что отличает этот остров от многих других, так это то, что на него можно попасть на автомобиле!

Лефкада соединена с материковой Грецией через плавучий мост, что делает поездку на остров не только удобной, но и быстрой. Примерно через 4 часа езды из Афин (около 380 км) или 4,5 часа из Салоник (404 км) вы окажетесь на одном из самых красивых островов региона.

Эвия: остров, соединённый с материком

Эвия — второй по величине остров Греции, который также доступен без необходимости пересаживаться на паром. В отличие от Лефкады, попасть на Эвию можно через мост Еврипус, соединяющий остров с материковой частью Греции в Халкиде.

Всего за час езды от Афин, вы окажетесь на этом чудесном острове, который сочетает в себе природу, историю и культуру. Эвия — это отличное место для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и насладиться красотами природы, не тратя время на поездки на пароме.

Почему стоит выбрать эти острова?

Если вы хотите сэкономить на транспорте и не терять время на ожидание паромов, Лефкада и Эвия — это два острова, которые стоит посетить.

Прекрасные пляжи, живописные виды и возможность передвигаться на своём автомобиле делают их идеальными летними направлениями для отдыха.

Уточнения

Лефка́да ( Λευκάδα) — греческий остров в Ионическом море, у северо-западного побережья исторической области Акарнания — юго-западной части Средней Греции, от которого отделён неглубокой лагуной и узким (25 м) искусственным каналом Лефкас.



Эве́ны (эвен. эвэ̇н, мн.ч. эвэсэл, устар. ламуты; муж. род — эвен, жен. род — эвенка) — сибирский тунгусо-маньчжурский народ, родственный эвенкам.

