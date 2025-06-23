Не просто Франция, а настоящая сказка: как Ивуар станет вашим идеальным летним отдыхом

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Если вы когда-нибудь задумывались, куда поехать летом, чтобы насладиться горами, озером и немного магии, то Ивуар — это место, которое вам стоит посетить. Эта деревня, расположенная на берегу Женевского озера, считается одной из самых красивых во Франции и является настоящим сокровищем Верхней Савойи.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatyana Peshkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Франция, Ивуар

Как попасть в Ивуар?

Для тех, кто решит посетить этот средневековый уголок, поездка станет настоящим приключением. Примерно через час от Анси, Ивуар открывается перед вами как из сказки. В деревне сохранился дух прошлого: мощеные улочки, каменные дома, балконы с резьбой, цветущие герани и потрясающие виды на Женеву и Швейцарские Альпы.

Атмосфера старинного города

Прогулка по Ивуару напоминает путешествие во времени. Здесь стоит величественный замок, который, несмотря на свою частную собственность, сохраняет очарование и вызывает в воображении образы рыцарей и дам в средневековых одеждах. Часовая фигура, с которой открывается вид на озеро, станет отличной отправной точкой для вашего путешествия.

Сад пяти чувств

Одной из главных достопримечательностей Ивуара является Сад пяти чувств. Этот зеленый уголок, признанный замечательным садом, предлагает посетителям необыкновенный чувственный опыт.

Тут можно почувствовать бархатистую листву, вдохнуть ароматы редких цветов, послушать пение птиц и наслаждаться мягким звуком воды в фонтанах. Если хотите, сделайте пару снимков для Instagram — ваши подписчики будут в восторге.

Гастрономия и местный колорит

Не забывайте, что Ивуар — это не только историческое наследие, но и место для гастрономических открытий. В деревне полно кафе и ресторанов, где можно отведать фирменные блюда савойской кухни.

На террасе ресторана Ла-Велье-Порт или Ле-Пре-де-ла-Кюре можно попробовать рыбу из озера или фондю с кукушкой, даже летом! Для сладкоежек местные десерты, такие как домашние пироги от Бакуни, обязательно принесут радость.

Любители пикников также найдут себе место — закажите бутерброд с реблошоном в пекарне и устроитесь на берегу озера. Здесь можно по-настоящему насладиться спокойствием и природой.

Уточнения

Ивуар — коммуна во Франции, департамент Верхняя Савойя

