Японское метро: почему московскому есть чему поучиться — удивительное открытие россиянки

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская блогерша, ведущая канал "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ" на платформе "Дзен", поделилась своими впечатлениями от токийского метрополитена. После посещения столицы Японии она призналась, что московское метро хоть и поражает своей архитектурой, уступает токийскому по ряду других важных параметров.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Метро в Токио

Девушку приятно удивила безупречная чистота в метро, особенно в сочетании с отсутствием мусорных баков, но настоящим открытием стали бесплатные и комфортабельные туалеты на каждой станции. Блогерша отметила наличие множества функций, таких как подогрев сидений, встроенное биде и даже музыкальное сопровождение для создания комфортной обстановки. Кроме того, просторные кабинки оборудованы специальными креслами для детей, чтобы родителям было удобно.

Путешественница также подчеркнула высокий уровень безопасности в токийском метро, позволяющий детям ездить одним даже в вечернее время. В вагонах царит тишина и спокойствие: пассажиры не разговаривают по телефону, слушают музыку только в наушниках и смотрят видео без звука. Благодаря понятным указателям и отзывчивым сотрудникам ориентироваться в метро не составляет труда, а главное, посадка в поезд происходит организованно, без толкучки и давки.

Уточнения

То́кио (яп. 東京 , «Восточная столица») — столица и крупнейший город Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр.

