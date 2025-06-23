Японское метро: почему московскому есть чему поучиться — удивительное открытие россиянки

Российская блогерша, ведущая канал "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ" на платформе "Дзен", поделилась своими впечатлениями от токийского метрополитена. После посещения столицы Японии она призналась, что московское метро хоть и поражает своей архитектурой, уступает токийскому по ряду других важных параметров.
Девушку приятно удивила безупречная чистота в метро, особенно в сочетании с отсутствием мусорных баков, но настоящим открытием стали бесплатные и комфортабельные туалеты на каждой станции. Блогерша отметила наличие множества функций, таких как подогрев сидений, встроенное биде и даже музыкальное сопровождение для создания комфортной обстановки. Кроме того, просторные кабинки оборудованы специальными креслами для детей, чтобы родителям было удобно.
Путешественница также подчеркнула высокий уровень безопасности в токийском метро, позволяющий детям ездить одним даже в вечернее время. В вагонах царит тишина и спокойствие: пассажиры не разговаривают по телефону, слушают музыку только в наушниках и смотрят видео без звука. Благодаря понятным указателям и отзывчивым сотрудникам ориентироваться в метро не составляет труда, а главное, посадка в поезд происходит организованно, без толкучки и давки.
То́кио (яп. 東京 , «Восточная столица») — столица и крупнейший город Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.