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Идеальное место для уединения: Кипарис, скрытая жемчужина Пелопоннеса

3:32
Туризм

На восточном побережье Пелопоннеса, в уединённом уголке Лаконии, расположена уникальная деревня Кипарис. Чтобы добраться сюда, нужно пройти около двух часов, начиная с города Спарта, включая извилистые дороги и спуск с горы Парнон. Однако все эти трудности исчезают, как только вы увидите белоснежные двухэтажные дома, стоящие на побережье Мыртова моря.

пляж Кипарис
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
пляж Кипарис

Традиции, сохранившиеся веками

Деревня Кипарис состоит из трех районов: Кран, Пляж и Метрополис. Первый, Кран, находится не на самом побережье, а в более высокогорной части и является самым старым из этих поселений.

Пляж же — это сердце деревни, место, где проходят все мероприятия и собираются местные жители. Здесь находятся несколько кафе и таверн, а также традиционные белоснежные дома, которые давно стали символом этого региона.

Название Кипариса насчитывает около 1000 лет, и на протяжении всей своей истории деревня была почти полностью изолирована от остального мира. До 1970-х годов сюда можно было попасть только по морю.

Это уединение придало деревне особую атмосферу, где, кажется, время остановилось. В 2022 году здесь снимали эпизод из сериала "Вардианос - Спорка", основанного на рассказах Александра Пападиаманти, где Кипарис стал идеальным фоном для отображения жизни 19 века.

Кипарис сегодня: где время замедляется

Прогулка по деревне, где узкие улочки едва ли позволяют проехать автомобилю, — это возможность вернуться в прошлое. Здесь нет нужды торопиться.

Вы можете оставить машину и насладиться прогулкой пешком, а также полюбоваться природой: кипарисами, соснами и ухоженными дворами домов с цветущими растениями.

Не забудьте посетить древний храм Асклепиона, расположенный рядом с Краном, и насладиться термальной водой, которая изливается из каменных желобов.

Склоняясь к морю, отправьтесь на прогулку в часовню Святого Георгия, где открывается невероятный вид на море и порт, в котором часто можно увидеть роскошные яхты.

Места для отдыха

В Кипарисе есть два пляжа — Малый и Большой Песок, оба галечные, с кристально чистой водой, идеально подходящей для плавания.

На расстоянии двух километров находится пляж Агия Кириаки, с удивительным подводным миром и лазурными водами, идеально подходящий для сноркелинга.

В 20 километрах от деревни расположены пляжи Φωκιανού и Δρύμισκος, ( Фокиану и Дримискос ) которые считаются одними из самых красивых в Пелопоннесе.

Кафе и рестораны

Для любителей греческой кухни в деревне есть несколько уютных мест для отдыха. В кафе "Μαριτσέλας" и "Πλοες" можно насладиться кофе с видом на море, а в "Cavo Cortia" — попробовать рыбу и морепродукты.

Для тех, кто предпочитает мясные блюда, идеально подойдут рестораны "Арки" и "Τάκουρα", а любители пиццы могут посетить "Метро".

Также в тавернах подают традиционные лаконийские блюда, такие как γκόγκες и καλτσούνια — пирожки с зеленью.

Уточнения

Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος, Пелопонисос; средневековое название — Морея) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком.  Береговая линия сильно изрезана.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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