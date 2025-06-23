Туризм не для всех: абхазские чиновники оказались в центре скандала из-за провокационного заявления

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Заявление абхазской чиновницы о нежелательности видеть в республике экономных туристов вызвало критику со стороны Российского союза туриндустрии. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин подчеркнул, что подобная позиция противоречит самой сути туризма, который должен быть доступен для разных категорий граждан.

Фото: commons.wikimedia.org by Hons084, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гагра

Горин отметил популярность Абхазии среди россиян, ежегодно принимающей миллионы гостей, в том числе полтора миллиона в рамках организованных туров. Вместо того чтобы отталкивать бюджетных путешественников, необходимо работать над улучшением инфраструктуры, считает эксперт.

По его мнению, для привлечения более состоятельных туристов Абхазии не хватает современных отелей высокого класса. Именно развитие инфраструктуры, а не ограничение доступа для определённых категорий путешественников, позволит увеличить средний чек и, соответственно, доходы от туризма.

Горин подчеркнул, что каждый турист независимо от его бюджета вносит вклад в экономику страны, оплачивая налоги и стимулируя развитие. Он призвал абхазских чиновников сосредоточиться на привлечении инвестиций и создании условий для развития разнообразной туристической инфраструктуры вместо того, чтобы дискриминировать бюджетных путешественников.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

