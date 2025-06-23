Этот аттракцион Парижского Диснейленда возвращается с новыми улучшениями

После более чем года ремонта и улучшений, один из самых популярных аттракционов Парижского Диснейленда снова откроется для посетителей. Старт — уже в эти выходные, 21 июня 2025 года! Все работы завершены, и теперь знаменитая Большая Громовая гора, расположенная в Frontierland, готова к приему гостей. Что изменилось? Давайте узнаем.
Аттракцион был закрыт с начала 2024 года, чтобы провести полное техническое обслуживание.
Обновлены не только рельсы и туннели, но и сам маршрут — некоторые участки были полностью заменены. Большая Громовая гора теперь выглядит как новенькая, а любители захватывающих аттракционов смогут насладиться улучшенными эффектами.
Кроме того, обновились и декорации, в том числе сама гора. Она была тщательно покрашена, а арки очищены с помощью современных технологий — даже дронов.
Всё это придает аттракциону новый вид, сохраняя его дух американской золотой лихорадки. Обновления затронули и элементы, которые окружают гостей в очереди: добавлены новые визуальные и звуковые эффекты, улучшены водные элементы.
Ремонт коснулся и самой очереди, где, среди прочего, были обновлены некоторые деревянные элементы, такие как башня Милл Кэмп.
К тому же, любители животных смогут увидеть новых персонажей, например, коз, опоссумов и летучих мышей, которые теперь украшают маршрут.
Большая Громовая гора откроется уже 21 июня 2025 года, и это стоит того, чтобы посетить Парижский Диснейленд.
Но будьте готовы к тому, что с 23 июня будут закрыты другие аттракционы, такие как Пираты Карибского моря, Buzz Lightyear Laser Blast и Думбо.
Дѝснейле́нд (англ. Disneyland, Disneyland Park) — парк развлечений, находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts — подразделения компании «Уолт Дисней». Первый из тематических парков Уолта Диснея был открыт 17 июля 1955 года.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.