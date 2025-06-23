Этот аттракцион Парижского Диснейленда возвращается с новыми улучшениями

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

После более чем года ремонта и улучшений, один из самых популярных аттракционов Парижского Диснейленда снова откроется для посетителей. Старт — уже в эти выходные, 21 июня 2025 года! Все работы завершены, и теперь знаменитая Большая Громовая гора, расположенная в Frontierland, готова к приему гостей. Что изменилось? Давайте узнаем.

Фото: flickr.com by Jennifer Lynn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Диснейленд

Модернизация легенды

Аттракцион был закрыт с начала 2024 года, чтобы провести полное техническое обслуживание.

Обновлены не только рельсы и туннели, но и сам маршрут — некоторые участки были полностью заменены. Большая Громовая гора теперь выглядит как новенькая, а любители захватывающих аттракционов смогут насладиться улучшенными эффектами.

Кроме того, обновились и декорации, в том числе сама гора. Она была тщательно покрашена, а арки очищены с помощью современных технологий — даже дронов.

Всё это придает аттракциону новый вид, сохраняя его дух американской золотой лихорадки. Обновления затронули и элементы, которые окружают гостей в очереди: добавлены новые визуальные и звуковые эффекты, улучшены водные элементы.

А что с очередями?

Ремонт коснулся и самой очереди, где, среди прочего, были обновлены некоторые деревянные элементы, такие как башня Милл Кэмп.

К тому же, любители животных смогут увидеть новых персонажей, например, коз, опоссумов и летучих мышей, которые теперь украшают маршрут.

Когда стоит отправиться в Диснейленд?

Большая Громовая гора откроется уже 21 июня 2025 года, и это стоит того, чтобы посетить Парижский Диснейленд.

Но будьте готовы к тому, что с 23 июня будут закрыты другие аттракционы, такие как Пираты Карибского моря, Buzz Lightyear Laser Blast и Думбо.

Уточнения

Дѝснейле́нд (англ. Disneyland, Disneyland Park) — парк развлечений, находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts — подразделения компании «Уолт Дисней». Первый из тематических парков Уолта Диснея был открыт 17 июля 1955 года.

