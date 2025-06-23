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Экологическая инициатива или экономия? Что скрывает новый шаг British Airways

2:17
Туризм

Компания British Airways решила провести эксперимент, направленный на сокращение пластиковых отходов, который касается пассажиров эконом-класса на дальнемагистральных рейсах.

Борт самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борт самолета

На маршрутах, связывающих Лондон с Майами, Бостоном и Лос-Анджелесом, в рамках этого нововведения больше не будут предлагаться пластиковые бутылки с водой. Вместо них пассажирам будут подавать воду в бумажных стаканчиках.

Эксперимент по экологической инициативе продлится с 16 по 22 июня, и его цель — снизить количество одноразового пластика на борту.

Изменения затронули только эконом-класс и премиум-эконом на этих рейсах, в то время как пассажирам Club World и первого класса по-прежнему будут предоставляться пластиковые бутылки.

На форуме FlyerTalk один из пассажиров, летевший из Майами в Хитроу, отметил, что "уже две недели BA не предлагает бутылки с водой", называя это сокращение потребления воды скорее "экономией средств под предлогом спасения белых медведей".

Однако, несмотря на критику, представитель British Airways подтвердил, что это недельный эксперимент, который проводится в рамках программы по сокращению пластиковых отходов.

"Мнение наших клиентов очень важно для нас, и мы внимательно прислушиваемся к их отзывам", — отметили в компании.

Возможно, это не первая перемена, которая вызывает недовольство среди пассажиров. В октябре 2024 года British Airways уже подвергалась критике за новую услугу "поздний завтрак" на дальнемагистральных рейсах.

В ответ на это компания предложила на рейсах с 8:30 до 11:29 более лёгкие блюда, такие как сырные фриттаты и бельгийские вафли, что вызвало недовольство среди пассажиров, которые посчитали нововведение "дешёвым" и "серьёзным ухудшением сервиса".

Несмотря на критику, BA продолжает внедрять изменения, ориентируясь на отзывы клиентов. В компании уверены, что новые шаги, такие как экологические инициативы и изменения в меню, смогут соответствовать запросам современных пассажиров.

Уточнения

British Airways plc («Бри́тиш Э́руэйс»; Британские авиалинии; LSE: BAY) — крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании, одна из крупнейших в Европе. Основные пересадочные узлы — Хитроу и Гатвик.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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