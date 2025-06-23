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Тишина, пляжи и атмосфера: как маленькая деревня на берегу океана стала тайным раем для художников

1:46
Туризм

Если вы хотите отдохнуть от толпы и шума популярных курортов, отправляйтесь в Пириак-сюр-Мер — городок, который, несмотря на свою близость к Парижу, остаётся скрытым от большинства туристов.

Деревня Пириак-сюр-Мер
Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деревня Пириак-сюр-Мер

Всего 10 километров отделяют это место от известного пляжа Ла-Боль, но тут всё совершенно иначе. Пириак-сюр-Мер — это очаровательная рыбацкая деревушка с гранитными домами, гортензиями вдоль улиц и тихими пляжами с белым песком.

Этот уголок привлекает тех, кто ищет тишину и уединение, наслаждаясь природной красотой и атмосферой, достойной картин.

История, впитавшая вдохновение великих

С этим местом связано множество историй, и, возможно, именно оно вдохновляло самых известных французских писателей. Эмиль Золя, Гюстав Флобер и Альфонс Доде - все они посетили Пириак-сюр-Мер, чтобы найти вдохновение и просто отдохнуть.

В XIX веке, благодаря развитию железной дороги, маленькая рыбацкая деревушка превратилась в популярный курорт. Теперь это место привлекает не только путешественников, но и любителей яхтинга, наслаждающихся её морским очарованием.

Прогулки, которые нельзя пропустить

Если вы любите пешие прогулки, Пириак-сюр-Мер вам точно понравится. Здесь есть прибрежная тропинка, которая проходит вдоль бухт и пляжей.

Эта 10-километровая дорога ведёт к Пуэнт-дю-Кастелли и подарит вам незабываемые виды на океан и окружающую природу.

Прогулка вдоль берега, где ветер играет с волосами, а морская соль щекочет кожу, станет настоящим открытием для тех, кто ищет близость с природой.

Уточнения

Альфо́нс Доде́ (фр. Alphonse Daudet; 1840—1897) — французский романист и драматург, прославившийся яркими, часто комическими рассказами из жизни южных областей — Прованса и Лангедока. Наиболее известный из созданных им литературных персонажей — романтик и хвастун Тартарен из Тараскона.

Гюста́в Флобе́р (фр. Gustave Flaubert; 12 декабря 1821,Руан - 8 мая 1880, Круассе) — французский прозаик-реалист, считающийся одним из крупнейших европейских писателей XIX века. Наиболее известен как автор романа "Мадам Бовари" (1856)

Эми́ль Золя́ (фр. Émile Zola; 2 апреля 1840, Париж — 29 сентября 1902, там же) — французский писатель, драматург и публицист. Один из самых значительных представителей реализма второй половины XIX века — вождь и теоретик так называемого натуралистического движения в литературе.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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