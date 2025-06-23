Не только Версаль: где в 30 минутах от Парижа скрывается королевская резиденция

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Меньше чем в часе езды от Парижа находится дворец, который заслуживает вашего внимания не меньше, чем знаменитый Версаль. Это замок Сен-Жермен-ан-Ле — королевская резиденция, о которой знают не все, но которая полна истории и красоты.

Фото: commons.wikimedia.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ замки, Сен-Жермен-ан-Ле

Здесь, в самом сердце Франции, вырос Людовик XIV, и здесь он провёл несколько лет в юности, прежде чем окончательно перебраться в Версаль в 1682 году.

Этот замок стал важным этапом на пути к созданию французского садового искусства, так как именно Людовик XIV был тем, кто начал развивать сады в классическом французском стиле.

История и архитектура

После возвращения из Италии в XVI веке, король Франциск I решит изменить замок, придав ему величие эпохи Возрождения. Это привело к появлению дворца, который с каждым годом становился всё более величественным.

В дополнение к архитектурному совершенству, замок известен своими садами. Это не просто зелёные насаждения, а настоящие произведения искусства.

Прогулки по террасам длиной в два километра, откуда открывается потрясающий вид на долину Сены и лес Сен-Жермен-ан-Ле, останутся в памяти надолго.

Призрак заброшенности

Сложно поверить, но в конце XVIII века дворец оказался заброшен. Отсутствие надлежащего ухода привело к тому, что он стал тюрьмой, гарнизоном для ветеранов и даже кавалерийской школой. Однако благодаря Наполеону III замок вновь вернул свою былую славу.

Музей археологии

Сегодня замок Сен-Жермен-ан-Ле является домом для крупнейшего археологического музея в Европе. Здесь собрано более 29 000 экспонатов, охватывающих период от доисторических времён до Кельтской Галлии.

Уточнения

Людо́вик XIV де Бурбо́н, получивший при рождении имя Луи́-Дьёдонне́ ("Богоданный", фр. Louis-Dieudonné, также известный как "король-солнце") - король Франции и Наварры с 14 мая 1643 года по 1 сентября 1715 года, убеждённый сторонник принципа абсолютной монархии и божественного права королей (ему приписывают выражение "Государство — это я").



Сен-Жермэн-ан-Лэ или Сен-Жермен-ан-Ле (фр. Saint-Germain-en-Laye) — город во французском департаменте Ивелин, на реке Сене, в 19 км к западу от Парижа. Со Средних веков известен как местонахождение загородной резиденции королей Франции — Сен-Жерменского замка.

