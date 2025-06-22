Вода для купания в Европе: лучшие и худшие страны для купания по качеству воды

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите знать, где в Европе самая чистая и безопасная вода для купания? На первый взгляд кажется, что Греция должна занимать одну из лидирующих позиций. Но на самом деле, по данным последних отчётов Европейского Союза, ситуация оказалась немного иной.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кипр

В соответствии с исследованием Европейской комиссии, самую высокую оценку качества воды для купания получила Кипр — 97,6%. Вслед за ним идут Австрия (96,9%) и Хорватия (96,7%).

А вот Греция, несмотря на популярность её пляжей, занимает четвёртое место с показателем 95,8%. Среди стран с низким качеством воды для купания выделяются Албания (41,2%) и Польша (54,9%).

Эти данные были собраны на основе анализа образцов воды из разных стран ЕС в период с 2020 по 2023 годы. Для оценки использовались два ключевых патогенных микроорганизма — энтерококки и Helicobacter pylori — что полностью соответствует европейской директиве 2006 года.

Почему вода для купания в Европе стала лучше?

Положительная новость заключается в том, что вода для купания в странах ЕС стала значительно безопаснее.

По данным исследования, из почти 22 000 точек, где проводились заборы воды, 85% показали отличное качество. Особенно радует тот факт, что морская вода для купания остаётся лучше, чем вода в реках и озёрах.

Кроме того, за последние годы было значительно улучшено качество воды благодаря современным методам контроля и большим инвестициям в системы очистки, в том числе биологической очистки. Это позволяет повышать безопасность и удобство отдыха на воде для миллионов людей по всей Европе.

Потенциальные угрозы

Однако стоит отметить и важную проблему. Изменения климата могут серьёзно повлиять на качество воды. Экстремальные погодные явления, такие как наводнения, представляют собой реальную угрозу для экосистем водоёмов.

Уточнения

Респу́блика Кипр (греч. Κυπριακή Δημοκρατία,) — островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря. Единственное государство в ЕС, географически полностью находящееся за пределами Европы.

