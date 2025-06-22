Вода для купания в Европе: лучшие и худшие страны для купания по качеству воды

Хотите знать, где в Европе самая чистая и безопасная вода для купания? На первый взгляд кажется, что Греция должна занимать одну из лидирующих позиций. Но на самом деле, по данным последних отчётов Европейского Союза, ситуация оказалась немного иной.
В соответствии с исследованием Европейской комиссии, самую высокую оценку качества воды для купания получила Кипр — 97,6%. Вслед за ним идут Австрия (96,9%) и Хорватия (96,7%).
А вот Греция, несмотря на популярность её пляжей, занимает четвёртое место с показателем 95,8%. Среди стран с низким качеством воды для купания выделяются Албания (41,2%) и Польша (54,9%).
Эти данные были собраны на основе анализа образцов воды из разных стран ЕС в период с 2020 по 2023 годы. Для оценки использовались два ключевых патогенных микроорганизма — энтерококки и Helicobacter pylori — что полностью соответствует европейской директиве 2006 года.
Положительная новость заключается в том, что вода для купания в странах ЕС стала значительно безопаснее.
По данным исследования, из почти 22 000 точек, где проводились заборы воды, 85% показали отличное качество. Особенно радует тот факт, что морская вода для купания остаётся лучше, чем вода в реках и озёрах.
Кроме того, за последние годы было значительно улучшено качество воды благодаря современным методам контроля и большим инвестициям в системы очистки, в том числе биологической очистки. Это позволяет повышать безопасность и удобство отдыха на воде для миллионов людей по всей Европе.
Однако стоит отметить и важную проблему. Изменения климата могут серьёзно повлиять на качество воды. Экстремальные погодные явления, такие как наводнения, представляют собой реальную угрозу для экосистем водоёмов.
Респу́блика Кипр (греч. Κυπριακή Δημοκρατία,) — островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря. Единственное государство в ЕС, географически полностью находящееся за пределами Европы.
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