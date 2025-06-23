Половина работников испытывает чувство вины из-за отпуска — как с этим справиться

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опрос показал: почти половина работников испытывают чувство "вины за-за отпуска", а 63% тревожатся, если не проверяют рабочие сообщения во время отдыха.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная девушка в наушниках

Причины разные: страх за карьеру, чувство вины перед коллегами, культура компании, не поощряющая отпуск.

Но появляется новая тенденция — "громкие отпуска" и всё большее внимание к выгоранию и ментальному здоровью, особенно среди молодежи.

Психотерапевт Деннис Диэри считает, что отпускная вина — симптом глубинных проблем: человек может слишком отождествлять себя с работой или бояться потерять контроль. Чтобы справиться с этим, важно:

1. Осознать свои ценности: зачем мне важно отключаться от работы?

2. Планировать отпуск заранее, делегировать задачи, предупредить клиентов.

3. Поддерживать коллег, когда они уходят в отпуск — это меняет культуру команды.

4. Практиковать "микроотключение": сначала один день без почты, потом — больше.

Со временем мозг адаптируется, и отдых действительно начнет приносить пользу без чувства вины, передает Business Insider

Уточнения

Карье́ра (итал. carriera — бег, жизненный путь, поприще, от лат. carrus — телега, повозка): успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности.



