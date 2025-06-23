Половина работников испытывает чувство вины из-за отпуска — как с этим справиться

Опрос показал: почти половина работников испытывают чувство "вины за-за отпуска", а 63% тревожатся, если не проверяют рабочие сообщения во время отдыха.
Причины разные: страх за карьеру, чувство вины перед коллегами, культура компании, не поощряющая отпуск.
Но появляется новая тенденция — "громкие отпуска" и всё большее внимание к выгоранию и ментальному здоровью, особенно среди молодежи.
Психотерапевт Деннис Диэри считает, что отпускная вина — симптом глубинных проблем: человек может слишком отождествлять себя с работой или бояться потерять контроль. Чтобы справиться с этим, важно:
1. Осознать свои ценности: зачем мне важно отключаться от работы?
2. Планировать отпуск заранее, делегировать задачи, предупредить клиентов.
3. Поддерживать коллег, когда они уходят в отпуск — это меняет культуру команды.
4. Практиковать "микроотключение": сначала один день без почты, потом — больше.
Со временем мозг адаптируется, и отдых действительно начнет приносить пользу без чувства вины, передает Business Insider
Карье́ра (итал. carriera — бег, жизненный путь, поприще, от лат. carrus — телега, повозка): успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности.
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