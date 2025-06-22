Отпуск, зарплата, счастье: страны-лидеры, где работа и отдых идут рука об руку

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жизнь — это не только работа, но и сбалансированное соотношение труда и отдыха сегодня важно как никогда.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зумеры и миллениалы

Однако отношение к этому сильно различается по странам.

Опубликован третий ежегодный индекс Work-Life Balance с оценкой 60 стран с высоким ВВП по таким критериям, как отпуск, больничные, декрет, здравоохранение, безопасность, уровень счастья, инклюзивность и средняя продолжительность рабочей недели.

В третий раз подряд лидером стала Новая Зеландия, набрав 86,87 балла из 100. Страна отличилась в категориях отпуска, общественной безопасности, минимальной зарплаты и уровня счастья.

На втором месте — Ирландия (81,17), на третьем — Бельгия (75,91). В десятке также: Германия, Норвегия, Дания, Канада, Австралия, Испания и Финляндия.

Из заметных изменений — Аргентина поднялась на 6 позиций, а вот США опустились с 55-го на 59-е место из-за ухудшения показателей безопасности и инклюзивности, передает timeout.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

