Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбирая саженцы флоксов: как не ошибиться и получить яркий цветник
Уйти нельзя остаться: Киркоров решил судьбу Авроры Кибы в реалити-шоу Мастер игры
Обсерватория Веры Рубин: как женщины науки ведут к новым открытиям
Нажмите это перед стиркой — и счёт за электричество начнёт уменьшаться
Этот брелок на ключах может угробить вашу машину: привычка, которая обходится в десятки тысяч
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Маска или бальзам: что работает на самом деле и когда что использовать
Проросший имбирь: есть или сажать? Решение, которое удивит даже шеф-повара
Тайные ингредиенты для гриля: как простые овощи превращаются в шедевры на столе

Отпуск, зарплата, счастье: страны-лидеры, где работа и отдых идут рука об руку

1:18
Туризм

Жизнь — это не только работа, но и сбалансированное соотношение труда и отдыха сегодня важно как никогда.

Зумеры и миллениалы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зумеры и миллениалы

Однако отношение к этому сильно различается по странам.

Опубликован третий ежегодный индекс Work-Life Balance с оценкой 60 стран с высоким ВВП по таким критериям, как отпуск, больничные, декрет, здравоохранение, безопасность, уровень счастья, инклюзивность и средняя продолжительность рабочей недели.

В третий раз подряд лидером стала Новая Зеландия, набрав 86,87 балла из 100. Страна отличилась в категориях отпуска, общественной безопасности, минимальной зарплаты и уровня счастья.

На втором месте — Ирландия (81,17), на третьем — Бельгия (75,91). В десятке также: Германия, Норвегия, Дания, Канада, Австралия, Испания и Финляндия.

Из заметных изменений — Аргентина поднялась на 6 позиций, а вот США опустились с 55-го на 59-е место из-за ухудшения показателей безопасности и инклюзивности, передает timeout.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Домашние животные
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало Аудио 
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Популярное
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям

Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?

Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Последние материалы
Хочется сладкого каждый день? Вот что это значит и как с этим быть
Евгения Медведева о любви и юморе: каким должен быть её идеальный партнер
Не всегда тля: 5 причин, почему листья яблонь скручиваются и меняют цвет
Возьмите пакет для мусора и застелите им раковину: наградить медалью за этот патент недостаточно
Отпуск, зарплата, счастье: страны-лидеры, где работа и отдых идут рука об руку
Тормоз в пол — и привет, сервис: привычка, которая разрушает подвеску быстрее, чем ямы
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Как климат влияет на вкус джин-тоника: что скрывают производители
Вы зря тратите деньги на люкс: эти находки стоят копейки и делают макияж лучше
Россия запускает автоштрафы для продавцов: как всё будет работать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.