Туристы в шоке: в прибрежных водах Аланьи стали часто появляться акулы — мнение спасателя удивляет

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие туристы, в том числе россияне, обожают отдыхать в Аланье, и раньше это место не представляло никакой опасности: море, пляж, ласковое солнце — казалось бы, здесь было всё для чудесного летнего отдыха, однако в этом году туристы не на шутку встревожились. У самых берегов появилась пугающая гостья — акула.

Фото: flickr.com by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тигровая акула

Россиянка, отдыхавшая в районе Махмутлар, первой заметила хищника. Находясь на берегу, она успела снять его на видео и немедленно предупредила окружающих, а также сообщила о случившемся местному спасателю.

Первоначально спасатель подтвердил, что на видео действительно запечатлена акула, и подчеркнул потенциальную опасность животного для людей, однако позднее тот же спасатель заверил, что акул этого вида не стоит бояться: они совершенно безопасны для окружающих. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточнения

Ала́нья (тур. Alanya), до 1935 года Ала́йя или Ала́йе (тур. Alâiye), — район и город в иле (области) Анталья Турции, широко известный центр отдыха с развитой инфраструктурой услуг и развлечений.

