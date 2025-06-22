Эта ошибка в билете может сорвать поездку — не забудьте проверить перед выездом

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы часто путешествуете поездами, знайте: даже крошечная ошибка в билете может обернуться большими хлопотами. Перепутанная буква в фамилии или пропущенная цифра в паспорте — вроде бы мелочь, но для РЖД это может стать поводом отказать в посадке. Как разобраться, что простительно, а за что придётся платить — рассказываем по порядку.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Билет на поезд

Какие ошибки допустимы

Согласно приказу Минтранса №352 от 05.09.2022, РЖД позволяет:

Одну ошибку в фамилии, имени или отчестве.

Одну ошибку в серии или номере паспорта.

Допустимыми считаются:

Перестановка соседних букв или цифр.

Вставка лишнего символа.

Пропуск символа.

Пример: фамилия "ИванОв" вместо "Иванов" — допустимо. А вот "Андреевич" вместо "Алексеевич" — уже нет.

Когда можно обойтись без доплат

Если ошибка вписывается в рамки допустимых, билет можно исправить бесплатно. И вы с чистой совестью займёте своё место в вагоне. Но если оплошностей больше одной — готовьте деньги: на кассе правка обойдётся в 304,7 рубля, у проводника — в 200 рублей. Без этого на борт не пустят.

Ошибки, которые допустимо исправить

Неверное имя или отчество при верных фамилии и номере документа.

Ошибки в ФИО и номере документа, если они соответствуют критериям допустимости.

Специальные случаи

Купили билет в кассе и сразу заметили ошибку — вам его заменят бесплатно.

Смена фамилии — покажите документ (например, свидетельство о браке), и вас посадят.

Новый паспорт — поездку не отменит: данные из старого документа в нём обычно указаны.

Путаница имени и фамилии у граждан РФ — шанс уехать остаётся, но лучше уточнить в кассе.

Иностранные пассажиры с перепутанными именем и фамилией — формально нужен новый билет, но на практике бывают исключения.

Когда билет придётся сдать

Пропущено отчество (если оно указано в документе).

Введены кириллические данные из загранпаспорта.

Указано неверное гражданство.

Неправильно выбран пол для купе.

Билет куплен по ошибочному возрастному тарифу, влияющему на цену.

Международные поездки — отдельная история

Правила касаются только поездок по России. Для международных рейсов даже одна ошибка означает прощание с билетом и покупку нового. Без вариантов.

Уточнения

Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД")) — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.



Биле́т (фр. billet, от средневекового billetus — записка, письмо, свидетельство; удостоверение) — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

