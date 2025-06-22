Эта ошибка в билете может сорвать поездку — не забудьте проверить перед выездом

Если вы часто путешествуете поездами, знайте: даже крошечная ошибка в билете может обернуться большими хлопотами. Перепутанная буква в фамилии или пропущенная цифра в паспорте — вроде бы мелочь, но для РЖД это может стать поводом отказать в посадке. Как разобраться, что простительно, а за что придётся платить — рассказываем по порядку.
Одну ошибку в фамилии, имени или отчестве.
Одну ошибку в серии или номере паспорта.
Перестановка соседних букв или цифр.
Вставка лишнего символа.
Пропуск символа.
Пример: фамилия "ИванОв" вместо "Иванов" — допустимо. А вот "Андреевич" вместо "Алексеевич" — уже нет.
Если ошибка вписывается в рамки допустимых, билет можно исправить бесплатно. И вы с чистой совестью займёте своё место в вагоне. Но если оплошностей больше одной — готовьте деньги: на кассе правка обойдётся в 304,7 рубля, у проводника — в 200 рублей. Без этого на борт не пустят.
Неверное имя или отчество при верных фамилии и номере документа.
Ошибки в ФИО и номере документа, если они соответствуют критериям допустимости.
Правила касаются только поездок по России. Для международных рейсов даже одна ошибка означает прощание с билетом и покупку нового. Без вариантов.
Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД")) — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.
Биле́т (фр. billet, от средневекового billetus — записка, письмо, свидетельство; удостоверение) — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.