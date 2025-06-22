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В Риме нашли квартал, застрявший во времени — сюда не ведут туристические карты

2:00
Туризм

Что если в самом центре Рима скрывается место, больше напоминающее декорации к фильмам, чем обычный жилой район? Место, где каждый фасад — как стоп-кадр из загадочного сна. Добро пожаловать в Коппеде — самый таинственный квартал Вечного города.

Древний город
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Древний город

Где он находится

Спрятанный между улицами Салария и Номентана, квартал Коппеде часто ускользает от внимания туристов. И напрасно: его эклектичная архитектура — это гремучая смесь модерна, ар-деко, барокко, греческих и даже средневековых мотивов. Создатель этого архитектурного калейдоскопа — Джино Коппеде. В 1915 году ему доверили разработать проект, вдохновлённый его же работами в Генуе.

Начало путешествия — под аркой

Вход в квартал начинается с арки на via Tagliamento. Два дома соединяет массивная каменная конструкция с кованой люстрой — словно проход в другую эпоху. Внутри вас встречает Piazza Mincio и фонтан с лягушками, который сам по себе стал символом района.

Кино и мистика

Коппеде давно приглянулся кинематографу. Его атмосферные улочки стали идеальными декорациями для хорроров и триллеров. Здесь снимали сцены культовых фильмов: "Инферно" и "Птица с хрустальными перьями" Дарио Ардженто, "Омен" Ричарда Доннера, "Аромат женщины в чёрном" Барилли. Даже House of Gucci заглянул в этот заколдованный уголок.

Декорации, ставшие реальностью

Интересный факт: арка одного из зданий воспроизводит сцену из фильма "Кабирия" (1914), одного из первых шедевров немого кино. Коппеде словно стирает грань между архитектурой и сценографией.

Если вы ищете в Риме нечто по-настоящему уникальное, где искусство и мистика переплелись в каждом доме — вам точно сюда.

Уточнения

У́жасы или хо́ррор (англ. horror), — жанр художественного произведения, который предназначен устрашить, напугать, шокировать или вызвать отвращение у своих читателей или зрителей, вызвав у них чувства ужаса и шока.

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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