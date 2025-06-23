Завтрак вместо обеда: новые споры вокруг сервиса British Airways

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

British Airways запустила пилотный проект по отказу от индивидуальных пластиковых бутылок с водой на борту. В рамках недельного эксперимента, проходящего с 16 по 22 июня, пассажирам эконом-класса на рейсах из лондонского Хитроу в Майами, Бостон и Лос-Анджелес вместо бутылок подают воду в бумажных стаканах. Эта мера является частью усилий по сокращению одноразового пластика на борту.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса в салоне самолета

По словам представителей авиакомпании, нововведение не затрагивает клиентов бизнес-класса (Club World) и первого класса. Оно направлено исключительно на улучшение экологического следа, а не на экономию бюджета. Тем не менее, среди пассажиров уже появились первые недовольные. Один из них, летевший в Майами, отметил отсутствие привычной бутылки воды, предполагая, что перемены продиктованы попытками сократить расходы.

Это не первый случай, когда British Airways подвергается критике за изменения в бортовом сервисе. Осенью 2024 года компания вызвала неоднозначную реакцию, заменив стандартный обед поздним завтраком на рейсах, отправляющихся с 8:30 до 11:29. Новое меню включало сырные фриттаты, бельгийские вафли и яйца-пашот на закваске. Однако часть клиентов сочла это снижение качества и попытку удешевить обслуживание.

В ответ представители BA заявили, что изменение меню было реализовано после получения позитивных отзывов в ходе предварительного теста. Авиакомпания также заверила, что внимательно анализирует отклики по поводу новых инициатив, включая отказ от пластиковых бутылок.

Итоги экологического эксперимента будут учтены при принятии решения о его расширении на другие направления. Пока же остаётся открытым вопрос: станет ли забота об окружающей среде новой нормой или уступит место привычному комфорту пассажиров.

Уточнения

British Airways plc (Британские авиалинии; LSE: BAY) — крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании, одна из крупнейших в Европе.

