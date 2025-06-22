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От лыжных склонов до мистических ярмарок: что посетить в Новой Англии

2:26
Туризм

Новая Англия, регион на северо-востоке США, известна живописной природой, старинной архитектурой и особой атмосферой, особенно осенью. Здесь вы найдёте уникальные маленькие города, сочетающие эстетику, культуру и приключения.

Музей ведьм, Салем, США
Фото: commons.wikimedia by Fletcher, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Музей ведьм, Салем, США

Стоу, Вермонт — рай для любителей активного отдыха. Зимой — это лыжные склоны и музей горнолыжного спорта, летом — маршруты для хайкинга и скалолазания. Не забудьте попробовать местный кленовый сироп.

Нантакет, Массачусетс — уединённый остров с колониальной архитектурой. Прогуляйтесь к маяку Грейт-Пойнт, посетите дом Джетро Коффина и загляните в старинный особняк Хадвен.

Уэстерли, Род-Айленд — элегантный курорт с изысканными ресторанами и видом на особняк Тейлор Свифт. Здесь расположены отель Ocean House и исторические аттракционы, такие как карусели и дом-музей Бэбкока-Смита.

Эссекс, Коннектикут — воплощение духа Новой Англии. От пешеходных туров до круиза на старинном речном пароходе. Ужин в поезде и ночь в гостинице Griswold Inn сделают отдых незабываемым.

Вудсток, Вермонт — идеален для осеннего уикенда. Наслаждайтесь прогулками по горе Том, посетите ярмарку яблок и музей на ферме Биллингса.

Вашингтон, Коннектикут — деревенское очарование в окружении природы. Кафе, книжные лавки, фермы и живописные сады создают атмосферу покоя.

Бар-Харбор, Мэн — побережье, изысканная кухня и национальный парк Акадия. Пешие маршруты, рестораны Terrace Grille и Havana — всё это ждёт вас здесь.

Салем, Массачусетс — мистическое место с богатой историей. Изучите процессы над ведьмами в доме ведьм, загляните в Crow Haven Corner и не пропустите ночную ярмарку в октябре.

Питерборо, Нью-Гэмпшир — скрытая жемчужина с уютными улочками и культурной сценой. С 1933 года здесь идут театральные постановки, а в галереях выставлены картины местных художников.

Новая Англия — идеальное направление для тех, кто ищет вдохновение, уют и незабываемые впечатления.

Уточнения

Но́вая А́нглия (англ. New England, Нью-Ингленд) — историческая область на северо-востоке США, включающая в себя следующие штаты: Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт. Граничит с Канадой на севере, и штатом Нью-Йорк на западе. Имеет выход к Атлантическому океану.

Охо́та на са́лемских (се́йлемских) ведьм — одна из самых знаменитых охот на ведьм в истории: судебный процесс, проходивший в новоанглийском городе Сейлем (Салем) с февраля 1692 по май 1693 года. По обвинению в колдовстве 14 женщин и 5 мужчин были повешены, один мужчина был раздавлен камнями, и от 175 до 200 человек — заключено в тюрьму (не менее пяти из них умерли).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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