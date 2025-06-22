Лежак за 15 тысяч: элитный пляж под Сочи опустел из-за шокирующих цен

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

На пляже одного из отелей в посёлке Сириус под Сочи установили ценник, который ошеломил даже бывалых туристов: за обычный лежак в будний день теперь просят 11 тысяч рублей, а в выходной — уже 15 тысяч. Об этом сообщает портал KP.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лежаки

В такую сумму входят базовые удобства — сам лежак, полотенце, бутылка воды и доступ к пляжной зоне. Но несмотря на обещанную "роскошь", местные жители утверждают: пляж почти пустует.

Как отмечается в публикации, основными посетителями остаются исключительно постояльцы дорогого отеля, где одна ночь обходится минимум в 26 тысяч рублей. Для остальных такие расценки оказываются непосильными — люди выбирают дикие участки побережья, даже если там купание запрещено.

Если же кто-то хочет больше приватности, придётся заплатить от 50 до 80 тысяч рублей за аренду пляжного бунгало. Цена зависит от количества человек и уровня комфорта.

На фоне таких ставок часть отдыхающих уже окрестила курорт "пляжем для избранных", а интернет-пользователи активно обсуждают, насколько далеко готов зайти туристический бизнес ради премиального имиджа — даже если пляжи при этом остаются пустыми.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

