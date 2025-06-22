На пляже одного из отелей в посёлке Сириус под Сочи установили ценник, который ошеломил даже бывалых туристов: за обычный лежак в будний день теперь просят 11 тысяч рублей, а в выходной — уже 15 тысяч. Об этом сообщает портал KP.RU.
В такую сумму входят базовые удобства — сам лежак, полотенце, бутылка воды и доступ к пляжной зоне. Но несмотря на обещанную "роскошь", местные жители утверждают: пляж почти пустует.
Как отмечается в публикации, основными посетителями остаются исключительно постояльцы дорогого отеля, где одна ночь обходится минимум в 26 тысяч рублей. Для остальных такие расценки оказываются непосильными — люди выбирают дикие участки побережья, даже если там купание запрещено.
Если же кто-то хочет больше приватности, придётся заплатить от 50 до 80 тысяч рублей за аренду пляжного бунгало. Цена зависит от количества человек и уровня комфорта.
На фоне таких ставок часть отдыхающих уже окрестила курорт "пляжем для избранных", а интернет-пользователи активно обсуждают, насколько далеко готов зайти туристический бизнес ради премиального имиджа — даже если пляжи при этом остаются пустыми.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.