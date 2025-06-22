Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Галлюцинации ИИ: глобальная проблема технологий современности ставит мир на колени
Пирог без начинки на ужин? Такой неожиданный подход точно удивит ваших домашних
После 60 лет будете чувствовать себя на 20 лет моложе: это упражнение идеально против боли в суставах
Без шума, без химии, без шансов: трёхлитровая банка неожиданно оказалась грозой кротов
Золото или акции? Что выбрать для роста капитала
Вы не устаёте — вы просто высохли: борьба с жарой начинается изнутри
Масло, которое перезапускает рост: волосы просыпаются, как весной трава
Тренировка, которая меняет тело: плоский живот и упругие ягодицы с минимальными усилиями
Парковка вплотную: секрет защиты дверей от чужих претензий

Лежак за 15 тысяч: элитный пляж под Сочи опустел из-за шокирующих цен

1:20
Туризм

На пляже одного из отелей в посёлке Сириус под Сочи установили ценник, который ошеломил даже бывалых туристов: за обычный лежак в будний день теперь просят 11 тысяч рублей, а в выходной — уже 15 тысяч. Об этом сообщает портал KP.RU.

Лежаки
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лежаки

В такую сумму входят базовые удобства — сам лежак, полотенце, бутылка воды и доступ к пляжной зоне. Но несмотря на обещанную "роскошь", местные жители утверждают: пляж почти пустует.

Как отмечается в публикации, основными посетителями остаются исключительно постояльцы дорогого отеля, где одна ночь обходится минимум в 26 тысяч рублей. Для остальных такие расценки оказываются непосильными — люди выбирают дикие участки побережья, даже если там купание запрещено.

Если же кто-то хочет больше приватности, придётся заплатить от 50 до 80 тысяч рублей за аренду пляжного бунгало. Цена зависит от количества человек и уровня комфорта.

На фоне таких ставок часть отдыхающих уже окрестила курорт "пляжем для избранных", а интернет-пользователи активно обсуждают, насколько далеко готов зайти туристический бизнес ради премиального имиджа — даже если пляжи при этом остаются пустыми.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Домашние животные
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается Аудио 
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Красота и стиль
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка Аудио 
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Домашние животные
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Последние материалы
Масло, которое перезапускает рост: волосы просыпаются, как весной трава
Тренировка, которая меняет тело: плоский живот и упругие ягодицы с минимальными усилиями
Парковка вплотную: секрет защиты дверей от чужих претензий
Бюджетный маршрут по Калининграду: что смотреть, не тратя ни рубля
Ни пятнышка, ни запаха: как стирают вещи в химчистке — и как повторить это дома
Не повторяйте этих ошибок: как сохранить сыр свежим надолго — простые правила
Тревога, зависимость и выгорание: как приложения для знакомств разрушают психику
Обрезка, которая медленно убивает ваше дерево: узнайте, когда секатор в руках опаснее мороза
3 года на спасение: экологическая катастрофа уже на пороге
Тайна смерти Майкла Джексона: адвокат раскрыл шокирующую правду, о которой прежде молчали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.