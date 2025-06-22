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34 бесплатных билета на самолёт: аферист 6 лет выдавал себя за члена экипажа

1:30
Туризм

35-летний Тирон Александер был признан судом виновным в совершении мошеннических действий и несанкционированном проникновении на территорию аэропортов.

Мужчина в аэропорту
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мужчина в аэропорту

Следствие установило, что с 2018 по 2024 год он обманным путем совершил 34 бесплатных перелета, представляясь членом экипажа — бортпроводником или пилотом. Кроме того, он незаконно проникал в запретную зону аэропорта Форт-Лодердейл-Голливуд.

Согласно судебным материалам, Александер был сотрудником авиакомпании, базирующейся в Далласе, однако не имел квалификации пилота или бортпроводника. Он ложно утверждал, что работает в семи различных авиакомпаниях.

В феврале Александер был задержан на территории штата Калифорния (США).

Бесплатные перелеты являются прерогативой членов летного экипажа, которыми Александер незаконно пользовался в своих целях.

Он признан виновным по обвинениям в мошенничестве и незаконном проникновении в охраняемую зону.

По данным следствия, обвиняемый забронировал более сотни авиарейсов, выдавая себя за бортпроводника.

Оглашение приговора Александеру запланировано на август. Ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет за мошенничество и до 10 лет за несанкционированное проникновение в охраняемую зону, сообщает издание edition.

Уточнения

Прерогати́ва (лат. praerogativa, от лат. praerogativus — запрошенный первым, первым подающий голос) — исключительное право, принадлежащее какому-либо государственному органу или должностному лицу.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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