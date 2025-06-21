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Испанская лестница и серый Mercedes: почему эта история в Риме вызвала столько вопросов

1:10
Туризм

Восьмидесятилетний мужчина на автомобиле съехал по Испанской лестнице в Риме.

Mercedes-Benz GLA
Фото: commons.wikimedia.org by OSX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Mercedes-Benz GLA

Полиции он объяснил это ошибкой. Мужчина не пострадал, но был осмотрен в больнице. Тест на алкоголь и наркотики был отрицательным.

По словам итальянских СМИ, водитель заявил, что ехал на работу и случайно свернул не туда. Неизвестно, использовал ли он навигатор.

Серый Mercedes-Benz A-класса застрял на лестнице около 4 часов утра. Пожарные использовали кран, чтобы поднять автомобиль.

Лестница сейчас закрыта. Археологи оценят возможный ущерб.

Итальянские СМИ сообщают, что у мужчины действующие права. В Италии водители старше 80 лет должны проходить медицинский осмотр каждые два года.

В 2022 году водитель на Maserati также проехал по Испанской лестнице, повредив ее. Ему предъявили обвинение в нанесении ущерба культурному наследию. В том же году американские туристы на электросамокатах также повредили ступени, передает edition.

Уточнения

Испанская лестница Лестница Тринита-дей-Монти (итал. La Scalinata di Trinità dei Monti — «Лестница Троицы на горах») — парадная лестница в центре Рима, спускающаяся с вершины холма Пинчо от расположенной там церкви Сантиссима-Тринита-дей-Монти к Испанской площади (итал. Piazza di Spagna ). Одно из самых известных сооружений позднего римского барокко. Построена в 1721—1725 годах.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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