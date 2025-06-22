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От древних фресок до лифта в скале: что скрывает монастырский комплекс Санта-Катерина-дель-Сассо

4:17
Туризм

Итальянский путешественник описал в издании Turisti per Caso свою поездку к озеру Лаго-Маджоре, хотя поначалу он смотрел скептически на идею посетить это место. Он всегда был человеком, влюблённым в море, и озёра казались ему чем-то чуждым, замкнутым в себе, с тёмной притягательностью, особенно в туманные дни, но стереотипы и прибрежная гордость были отброшены в сторону, когда он посетил монастырский комплекс Эрмитаж Санта-Катерина-дель-Сассо, жемчужину Ломбардии, откуда открывается чудесный вид на Лаго-Маджоре.

Санта-Катерина-дель-Сассо
Фото: commons.wikimedia.org by Gianni Careddu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Санта-Катерина-дель-Сассо

Приехав к полудню, он надеялся избежать толп, но обнаружил, что там уже было много людей. Новая, но уже переполненная парковка превратилась в узкую дорогу, ведущую к красоте. У входа в скит путешественника встретила солнечная площадь, на которой было много кафе и людей. Заплатив пять евро за вход, он прошёл через современные турникеты и начал спуск по бесконечной лестнице к озеру Лаго-Маджоре. Он не считал ступени, но спуск был утомительным. Однако вид слева был захватывающим: спокойная вода, напоминающая море, говорила о тихой и прекрасной земле.

Первая остановка на пути вниз — деревянная беседка, увитая розовыми цветами. Итальянец попросил людей, делающих селфи, рассказать об этих цветах и узнал, что это глициния, китайское вьющееся растение, расцветающее весной. Спустившись ещё ниже, он оказался у небольшого порта и задумался, почему до скита, расположенного в скале, нужно добираться на лодке. Замешательство рассеялось, когда турист посмотрел вверх и увидел Санта-Катерина-дель-Сассо, возвышающуюся над беседкой, где он только что фотографировался.

Семь арок с древним деревянным шкивом были расположены посередине, а первая комната с фресками — слева. Мраморная табличка с латинскими надписями приветствовала его в Доме капитула, древней трапезной отшельников, построенной в 1300-х годах и претерпевшей множество архитектурных изменений. Здесь путешественника поразил камин из блестящего мрамора и красочные фрески с изображением Распятия и исцеления лошади святым Элигием.

Далее мужчина обнаружил сад в скале с гигантским деревянным прессом. Оказалось, это уникальный экземпляр 17-го века, свидетельствующий о существовании виноградников на холмах, окружающих озеро Лаго-Маджоре.

Четыре арки вели ко второй пещере, где хранилась статуэтка Девы Марии, а затем — в небольшую церковь скита. Несмотря на свои размеры, церковь была полна фресок. Слева путешественника покорили красочные витражи художника Ричино, созданные в 1986 году, в форме арки: цвета были невероятными, полными жизни.

В конце этого пути итальянец наткнулся на Сацеллум, самую старую часть этого места. Это было деревенское здание с внешней фреской и статуями внутри. Часовня была построена блаженным Альберто Безоцци по образцу Гроба Господня Святой Екатерины Александрийской на горе Синай.

Путешественник не стал описывать фрески в деталях, чтобы не показаться экспертом, которым он не является, однако отметил, что это место особенное, оно дарит ощущение благополучия и спокойствия. Перед выходом из церкви он с изумлением рассматривал орган с деревянной конструкцией.

Короткое путешествие в этой маленькой жемчужине, расположенной в скале, почти закончилось. Итальянца ждал хороший обед в Стрезе и прогулка на лодке до Изола-Белла, которая стоит восемь евро, однако перед этим, будучи хорошим журналистом-путешественником, он попробовал современный лифт, встроенный в камень, — этакий космический корабль озера с тоннелями в стиле метро, автоматами по продаже билетов последнего поколения и "сверхзвуковым" путешествием менее чем за 30 секунд.

Уточнения

Монастырь Санта-Катерина-дель-Сассо — монастырь в скале, на Лаго-Маджоре.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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