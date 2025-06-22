Море не прощает ошибок: как спасти себя на пляжах Пхукета в низкий сезон

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярный тайский остров Пхукет столкнулся с серьёзной проблемой безопасности на пляжах. В низкий сезон количество спасателей значительно сократилось, в то время как море становится особенно опасным из-за штормов и отбойных течений. На протяжённых пляжах, таких как Патонг и Карон, дежурит недостаточное количество спасателей, а на менее посещаемых участках побережья их и вовсе единицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Bennypc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пхукет

К сожалению, уже зафиксированы трагические случаи гибели туристов, в том числе и россиян. Местные власти предупреждают об опасности купания при красных флагах, указывающих на запрет из-за сильных волн и течений, однако многие отдыхающие игнорируют эти предупреждения, подвергая себя риску.

Очевидцы рассказывают, что даже при красных флагах люди продолжают купаться, часто переоценивая свои силы. Туристические чаты полны вопросов о возможности зайти в воду хотя бы по колено, несмотря на запреты. Опытные путешественники предостерегают от легкомыслия и напоминают, что при красных флагах спасателей поблизости может не быть.

Чтобы обезопасить себя во время отдыха на Пхукете в низкий сезон, рекомендуется соблюдать простые правила: не заходить в воду глубже, чем по пояс, купаться только в зонах, обозначенных красно-жёлтыми флагами и находящихся под наблюдением спасателей. Некоторые даже советуют иметь при себе свисток для привлечения внимания в случае необходимости. Важно помнить, что море в этот период может быть непредсказуемым и пренебрежение мерами предосторожности может привести к трагическим последствиям. Об этом сообщает «Турдом».

Уточнения

Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА: ), также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง), Джанк Сейлон (англ. Junk Ceylon) или Джен Сайлен (англ. Jan Sylan — по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально ‘мыс Саланг’) — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.

