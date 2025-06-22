Путешественник посетил 50 европейских стран и назвал худшую: мнение, которое удивит многих

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер Дрю Бински, объездивший полсотни европейских стран, поделился своим неожиданным антирейтингом. Среди множества впечатлений, полученных в путешествиях, он выделил одну страну, которую, по его мнению, достаточно посетить лишь однажды. Вопреки ожиданиям, ею оказался не какой-нибудь проблемный регион, а самое маленькое государство в мире — Ватикан.

Фото: flickr.com by lafiguradelpadre Congreso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ватикан

Бински оценивал страны по шести критериям: гостеприимство, доступность, гастрономия, ночная жизнь, природные красоты и историческое наследие. И хотя Ватикан, казалось бы, должен блистать в последней категории, общая оценка оказалась неутешительной.

Главной проблемой, по мнению блогера, является крошечный размер государства. Расположенный в самом сердце Рима, Ватикан занимает площадь всего 0,49 квадратных километра, а его население не превышает тысячи человек. Бински считает, что для осмотра всех достопримечательностей достаточно нескольких часов.

"Он такой маленький. Здесь нет отелей, поэтому невозможно переночевать, а если вы попытаетесь спать на улице, как мой друг, вас арестуют. Это место, которое вы посещаете всего на несколько часов. Очереди при этом ужасные, поэтому, пожалуйста, приходите пораньше или покупайте билеты с быстрым проходом, если вы собираетесь на экскурсию", — заявил блогер.

Он сравнил Ватикан с Большим Каньоном, который может впечатлить, однако посещать его второй раз нет никакой необходимости. Впрочем, многие любители культуры могут не согласиться с таким мнением, ведь в Ватикане есть немало того, на что можно посмотреть: здесь целых 54 музея, и чтобы не спеша и детально осмотреть все достопримечательности, нужен не один день. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Ватика́н (лат. Status Civitatis Vaticanæ, итал. Stato della Città del Vaticano, также встречается использование названия госуда́рство-го́род Ватика́н) — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.

