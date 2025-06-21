Сильная реакция на креветки в самолёте: пассажирка обвинила авиакомпанию в халатности

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Врач из Нью-Йорка подала иск против Singapore Airlines, утверждая, что у неё возникла сильная аллергическая реакция на креветки во время рейса из Германии.

Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ салат с креветками и гренками

Доктор Дорин Бенари утверждает, что халатность авиакомпании вызвала у неё аллергическую реакцию на креветки во время рейса SQ026 из Франкфурта в Нью-Йорк. Она сообщила экипажу об аллергии на креветки при посадке. Несмотря на это, ей подали блюдо с аллергеном. Бенари не знала о креветках, пока не съела их и не почувствовала себя плохо.

Стюардесса признала ошибку и извинилась, но состояние Бенари ухудшилось, что привело к экстренной посадке в Париже.

После этого пассажирка прошла медицинское обследование в двух больницах.

В иске утверждается, что бортпроводники должны были убедиться, что блюда с аллергенами не подаются пассажирам с аллергией, передает nypost.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см. В морях Дальнего Востока России фауна креветок насчитывает более 100 видов. Многие представители этой группы — объекты промышленного лова.



