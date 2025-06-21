Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир глазами кошки: вещи, которые кажутся ей угрозой
После крушения под Ахмедабадом трёх управленцев Air India сняли с должностей
Блуждающая звезда угрожает Земле: шокирующее открытие астрономов
Гигантский куб: так будет выглядеть Мукааб — самое большое здание на планете
Тёмный или горький: шоколад, который точно не подведёт
Фаршированные перцы, мини-бургеры и лазанья: рецепты из фарша для ваших гостей
Слухи о воссоединении Шнурова и Абрамовой: психолог назвал главную причину их публичных ласк
Экономят на масле, а потом меняют мотор: 4 ошибки, за которые платят сотни тысяч
Как сделать морковь сладкой и сочной: секреты подкормки, которые вы не знали

Сильная реакция на креветки в самолёте: пассажирка обвинила авиакомпанию в халатности

1:01
Туризм

Врач из Нью-Йорка подала иск против Singapore Airlines, утверждая, что у неё возникла сильная аллергическая реакция на креветки во время рейса из Германии.

салат с креветками и гренками
Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салат с креветками и гренками

Доктор Дорин Бенари утверждает, что халатность авиакомпании вызвала у неё аллергическую реакцию на креветки во время рейса SQ026 из Франкфурта в Нью-Йорк. Она сообщила экипажу об аллергии на креветки при посадке. Несмотря на это, ей подали блюдо с аллергеном. Бенари не знала о креветках, пока не съела их и не почувствовала себя плохо.

Стюардесса признала ошибку и извинилась, но состояние Бенари ухудшилось, что привело к экстренной посадке в Париже.

После этого пассажирка прошла медицинское обследование в двух больницах.

В иске утверждается, что бортпроводники должны были убедиться, что блюда с аллергенами не подаются пассажирам с аллергией, передает nypost.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см. В морях Дальнего Востока России фауна креветок насчитывает более 100 видов. Многие представители этой группы — объекты промышленного лова.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Домашние животные
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности Аудио 
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Мир глазами кошки: вещи, которые кажутся ей угрозой
После крушения под Ахмедабадом трёх управленцев Air India сняли с должностей
Блуждающая звезда угрожает Земле: шокирующее открытие астрономов
Гигантский куб: так будет выглядеть Мукааб — самое большое здание на планете
Тёмный или горький: шоколад, который точно не подведёт
Фаршированные перцы, мини-бургеры и лазанья: рецепты из фарша для ваших гостей
Слухи о воссоединении Шнурова и Абрамовой: психолог назвал главную причину их публичных ласк
Сильная реакция на креветки в самолёте: пассажирка обвинила авиакомпанию в халатности
Экономят на масле, а потом меняют мотор: 4 ошибки, за которые платят сотни тысяч
Как сделать морковь сладкой и сочной: секреты подкормки, которые вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.