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Испанский кошмар: туристка рассказала, как её чуть не ограбили подростки в отеле

1:05
Туризм

Британская туристка пережила неприятный инцидент во время семейного отдыха в Испании. За день до отъезда, возвращаясь в свой номер, она столкнулась с дерзкой попыткой ограбления. Двое подростков, ехавших с ней в лифте, проникли в её комнату, воспользовавшись приоткрытой дверью.

Гостиничный номер
Фото: commons.wikimedia.org by Canerol86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гостиничный номер

Женщина, застав воров на месте преступления, подняла крик. Незнакомцы, что-то выкрикнув на испанском, поспешно ретировались в коридор, однако, на этом их наглость не закончилась: они вернулись и начали стучать в дверь, за которой в страхе забаррикадировалась туристка.

После пережитого шока она обратилась за помощью к службе безопасности отеля. Выяснилось, что она не единственная жертва: другая семья также сообщила о краже, лишившись паспортов, личных вещей и часов.

"Отель должен быть местом, где чувствуешь себя в безопасности, особенно вдали от дома. Мы нечасто путешествуем, и этот случай нас сильно потряс", - приводит слова британки Daily Mail.

Уточнения

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (автономное сообщество Канарские острова, автономные города Сеута и Мелилья и малые суверенные территории).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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