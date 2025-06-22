Тёмная сторона японских мужских клубов: что скрывается за яркими фасадами?

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогер, ведущая канал "тут вам не там" на платформе "Дзен", поделилась своими впечатлениями от посещения Японии, уделив особое внимание феномену мужских клубов. Она рассказала о популярности хостес-клубов, где мужчины платят за общение и внимание привлекательных девушек. По словам путешественницы, несмотря на отсутствие прямых интимных услуг, эти заведения не так безобидны, как может показаться.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Токио

Блогер подчеркнула связь многих хостес-клубов с якудзой, японской мафией, и привела пример, иллюстрирующий потенциальную опасность. Она рассказала историю американки, которая познакомилась с японцем и чуть не стала жертвой схемы, связанной с подобным клубом. Мужчина, представившийся работником хостес-клуба, пытался заманить её туда, предлагая оплатить вход. Заподозрив неладное, девушка вовремя отказалась.

Блогер объяснила, что подобные "рекрутеры" могут использовать различные уловки, в том числе подмешивание наркотических веществ в напитки, чтобы заманить девушек в клуб и сделать их должницами, фактически превращая в рабынь. Этот случай, по мнению автора, демонстрирует тёмную сторону индустрии развлечений для мужчин в Японии и необходимость проявлять осторожность при посещении подобных заведений.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

