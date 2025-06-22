Тёмная сторона японских мужских клубов: что скрывается за яркими фасадами?

Блогер, ведущая канал "тут вам не там" на платформе "Дзен", поделилась своими впечатлениями от посещения Японии, уделив особое внимание феномену мужских клубов. Она рассказала о популярности хостес-клубов, где мужчины платят за общение и внимание привлекательных девушек. По словам путешественницы, несмотря на отсутствие прямых интимных услуг, эти заведения не так безобидны, как может показаться.
Блогер подчеркнула связь многих хостес-клубов с якудзой, японской мафией, и привела пример, иллюстрирующий потенциальную опасность. Она рассказала историю американки, которая познакомилась с японцем и чуть не стала жертвой схемы, связанной с подобным клубом. Мужчина, представившийся работником хостес-клуба, пытался заманить её туда, предлагая оплатить вход. Заподозрив неладное, девушка вовремя отказалась.
Блогер объяснила, что подобные "рекрутеры" могут использовать различные уловки, в том числе подмешивание наркотических веществ в напитки, чтобы заманить девушек в клуб и сделать их должницами, фактически превращая в рабынь. Этот случай, по мнению автора, демонстрирует тёмную сторону индустрии развлечений для мужчин в Японии и необходимость проявлять осторожность при посещении подобных заведений.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.