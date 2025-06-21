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Чемодан, полный сюрпризов: как турист удивил турагентов своим списком вещей для Мальдив

2:22
Туризм

В Telegram-канале для профессионалов турбизнеса "Курилка ТурДома 2.0" разгорелась дискуссия, спровоцированная необычным вопросом туриста, собирающегося на Мальдивы. Путешественник поинтересовался, не возникнут ли проблемы на таможне из-за внушительного набора вещей, который он планирует взять с собой: от серьёзных медикаментов, включая сильные обезболивающие и антибиотики, до хирургических инструментов, ножа, мультитула, бензиновой зажигалки, а также стандартного набора гаджетов.

Мале
Фото: web.archive.org by Ibrahim Asad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мале

Ситуация вызвала оживлённую реакцию, не обошлось и без иронии. Один из участников чата пошутил, что если к этому списку добавить палатку, котелок и уголь для костра, то туриста точно пропустят.

Некоторые участники обсуждения даже не знали, что такое "мультитул", что подчёркивает разнообразие опыта в туристической сфере.

Помимо шуток, турагенты дали и вполне практичные советы. Подчёркивалось, что складной нож, скорее всего, не вызовет вопросов, а вот с лекарствами стоит быть внимательнее. Рекомендовалось брать их в оригинальной упаковке с инструкцией, так как в некоторых странах существуют ограничения на ввоз определённых препаратов.

Согласно информации, представленной на сайтах туроператоров, на Мальдивах нет явных ограничений на ввоз лекарств, однако вейпы и аксессуары к ним, а также алкоголь, будут конфискованы при прохождении таможни в аэропорту Мале. Существуют ограничения и на ввоз табачных изделий: не более 200 сигарет или 25 сигар.

Важно помнить, что ещё до прибытия на Мальдивы необходимо позаботиться о правильной упаковке вещей, чтобы избежать проблем при посадке на самолёт. Правила авиакомпаний могут немного отличаться, поэтому стоит ознакомиться с требованиями конкретного перевозчика. Например, "Аэрофлот", выполняющий прямые рейсы из Москвы в Мале, требует, чтобы ножи, ножницы и другие колюще-режущие предметы с лезвием длиннее 60 мм находились в багаже. А вот пауэрбанки, наоборот, разрешено провозить только в ручной клади, при этом существуют ограничения по мощности литиевых батарей.

Уточнения

Мальди́вы (мальд. ދިވެހިރާއްޖެ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒe]), официальное название — Мальди́вская Респу́блика (мальд. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒeːge d͡ʒumhuːɾijjaː] Дивехи Раджжеге Джумхурийя), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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