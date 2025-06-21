Где отдохнуть с детьми, если Анапа теперь под запретом

Пока побережье Анапы недоступно из-за мазута, всё больше семей с детьми ищут альтернативу. И у Азовского моря есть, что предложить: мелкое теплое море, широкие песчаные пляжи и семейная атмосфера без суеты и толп.
Уютный посёлок с широкими пляжами и пологим входом в море. Здесь нет толп и шума – идеальное место для отдыха с малышами.
Что делать: грязевой вулкан Плевак, морские прогулки, аквапарк "Золотая бухта".
Окружённый виноградниками посёлок известен целебными грязями.
Занятия: винд- и кайтсерфинг, экскурсии по винодельням.
Пляжи ракушечные, вход в море пологий, но вода может быть мутной.
Здесь скучать не придётся. Парк аттракционов, зоопарк, аквапарк "Амазонки", крокодиловая ферма – детям будет интересно.
Жильё: от баз отдыха до современных отелей с бассейнами и анимацией.
Пляжи: широкие, с песком и ракушечником, местами встречаются камни.
Казачий колорит и музеи: от военной техники до виноделия. Сам город не на берегу, но до ближайших пляжей — 15-20 км.
Гладь лиманов, плавни, прогулки на лодках – сюда едут за природным спокойствием и трофеями.
Пляжи скромные, с ракушечником, вода часто мутная.
Инфраструктура, развлечения, широкий выбор жилья.
Отдых тут комфортный: аквапарк, дельфинарий, прогулки по Ейской косе.
Пляжи просторные, с пологим входом, есть как дикие, так и обустроенные зоны.
Пётр I, Чехов и набережная. Таганрог — это архитектура, музеи и дух истории.
До идеального пляжа далеко, но культурный отдых — на высоте.
Курорты Мариуполя и Бердянска временно недоступны. До конфликта они славились грязелечением и детскими развлечениями.
Как выбрать курорт
Азовское море — это не только тёплое море и комфорт, но и альтернатива привычным маршрутам. Выберите своё идеальное направление — и отдых обязательно удастся.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort - место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.
Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.
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