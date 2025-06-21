Где отдохнуть с детьми, если Анапа теперь под запретом

2:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока побережье Анапы недоступно из-за мазута, всё больше семей с детьми ищут альтернативу. И у Азовского моря есть, что предложить: мелкое теплое море, широкие песчаные пляжи и семейная атмосфера без суеты и толп.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Азовское море

Топ-курорты Азовского моря: от границы с Крымом и дальше

Кучугуры – для тех, кто устал от суеты

Уютный посёлок с широкими пляжами и пологим входом в море. Здесь нет толп и шума – идеальное место для отдыха с малышами.

Что делать: грязевой вулкан Плевак, морские прогулки, аквапарк "Золотая бухта".

Пересыпь – отдых с пользой

Окружённый виноградниками посёлок известен целебными грязями.

Занятия: винд- и кайтсерфинг, экскурсии по винодельням.

Пляжи ракушечные, вход в море пологий, но вода может быть мутной.

Голубицкая – развлечения на любой вкус

Здесь скучать не придётся. Парк аттракционов, зоопарк, аквапарк "Амазонки", крокодиловая ферма – детям будет интересно.

Жильё: от баз отдыха до современных отелей с бассейнами и анимацией.

Пляжи: широкие, с песком и ракушечником, местами встречаются камни.

Темрюк – город истории

Казачий колорит и музеи: от военной техники до виноделия. Сам город не на берегу, но до ближайших пляжей — 15-20 км.

Приморско-Ахтарск – для рыбалки и уединения

Гладь лиманов, плавни, прогулки на лодках – сюда едут за природным спокойствием и трофеями.

Пляжи скромные, с ракушечником, вода часто мутная.

Ейск – развитый курорт

Инфраструктура, развлечения, широкий выбор жилья.

Отдых тут комфортный: аквапарк, дельфинарий, прогулки по Ейской косе.

Пляжи просторные, с пологим входом, есть как дикие, так и обустроенные зоны.

Таганрог – прогулки по старинному городу

Пётр I, Чехов и набережная. Таганрог — это архитектура, музеи и дух истории.

До идеального пляжа далеко, но культурный отдых — на высоте.

Курорты Мариуполя и Бердянска временно недоступны. До конфликта они славились грязелечением и детскими развлечениями.

Как выбрать курорт

С детьми: Кучугуры, Ейск, Голубицкая

Тихий отдых: Приморско-Ахтарск, Пересыпь

Активные развлечения: Голубицкая, Ейск

Исторические прогулки: Темрюк, Таганрог

Азовское море — это не только тёплое море и комфорт, но и альтернатива привычным маршрутам. Выберите своё идеальное направление — и отдых обязательно удастся.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort - место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.



Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.

