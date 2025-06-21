Этот документ может спасти отдых, если вы потеряете загранпаспорт

Когда речь заходит о поездке за границу, мы тщательно проверяем наличие загранпаспорта, виз и страховки. А вот о внутреннем российском паспорте вспоминают единицы. И зря.

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Почему ваш паспорт может спасти отпуск

Есть малозаметная, но важная юридическая деталь: российские отели не имеют права заселять граждан РФ только по загранпаспорту. Даже если вы вернулись из-за границы и планируете одну ночь в гостинице перед следующим рейсом.

"За это нарушение гостинице может грозить штраф до 400 тысяч рублей", — уточняет корреспондент Турпром.

А теперь представьте: вы летите из Турции, но из-за непогоды самолет садится в Волгограде. Авиакомпания предлагает гостиницу, но у вас с собой только загранпаспорт. Риск остаться без ночлега становится вполне реальным.

А если вы потеряете загранпаспорт

Самая неприятная ситуация в поездке — потеря документов. Если это случится, наличие внутреннего паспорта поможет доказать вашу личность в консульстве и ускорить получение временного свидетельства на возвращение в Россию.

Когда российский паспорт пригодится ещё

Для внутренних перелётов: если вы планируете поездки по стране во время или после зарубежной командировки.

При обращении к врачам или полиции: как дополнительное подтверждение гражданства.

Если потребуется связь с российскими органами или банками.

Минусы тоже есть, но

Конечно, документ можно потерять. Но если заранее сделать копии, хранить оригиналы и их фото отдельно — риски минимальны.

Вывод: внутренний паспорт — это не просто формальность, а реальный способ защитить себя в непредвиденных ситуациях. Лучше потратить минуту на его упаковку, чем часами решать внезапные проблемы.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется "загранпаспорт", "загранник", "загран", "загранка") — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.



Докуме́нт (нем. Dokument, далее от лат. documentum — образец, свидетельство, доказательство) — это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими её идентифицировать (например, подписью).

