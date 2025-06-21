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Самый опасный пляж мира: туристы не знают, кто скрывается под волной

1:48
Туризм

Казалось бы, обычное побережье: золотистый песок, идеальные волны для серфинга, тёплое солнце. Но это место давно получило пугающее прозвище — "Мировая столица акул". И не зря.

Акулы на море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Акулы на море

Речь о пляже Нью-Смирна-Бич во Флориде — всего в 20 минутах езды от Дейтона-Бич. Протяжённость — 17 километров, но именно эти километры принесли ему печальную славу: почти 300 нападений акул зафиксировано здесь, по данным American Surf Magazine.

Почему именно здесь

С апреля по октябрь сюда устремляются целые косяки хищников: чернопёрые, бычьи и спиннер-акулы. Притягивает их не только обилие рыбы, но и беспечные туристы. Всё это превращает пляж в своеобразный "буфет".

К счастью, большинство нападений заканчиваются лишь лёгкими укусами — акулы часто путают людей с привычной добычей. Но стоит ли это риска.

Три правила выживания

Местные власти не закрывают пляжи, а делают ставку на информирование. Туристам советуют:

  • Никогда не плавать в одиночку, особенно на удалении от берега.
  • Избегать воды на рассвете и закате — именно в это время акулы особенно активны.
  • Не входить в море с открытыми ранами — даже капля крови может привлечь хищника с большого расстояния.

Кто в воде — не главный

"Когда ты в океане — помни: ты не на вершине пищевой цепи", — предупреждают опытные дайверы. Это не просто метафора — это правило выживания.

Недавний случай на Бока-Гранде подтвердил, насколько всё серьёзно: акула атаковала девятилетнюю девочку прямо у берега. Инцидент попал на видео — и в сердце каждого родителя.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Флори́да (американское произношение: [ˈflɒrɪdə], испанское произношение: [floˈɾiða], от исп. florida "цветущая") — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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