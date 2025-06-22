Реестр или штраф: защитит ли новый закон туристов от беспредела

Комитет Государственной Думы поддержал во втором чтении законопроект, направленный на ужесточение контроля в сфере туризма.
Документ, инициированный группой депутатов под руководством зампредседателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, получил одобрение в первом чтении ещё в ноябре. Он вводит административную ответственность за целый ряд нарушений, связанных с туристическими услугами и размещением.
Согласно предлагаемым изменениям, серьёзные штрафы ожидают организаторов туров, если они используют неаттестованных инструкторов, экскурсоводов или гидов-переводчиков. Помимо этого, наказываемыми станут случаи, когда туристов сопровождают лица без соответствующего удостоверения, либо организаторы не уведомляют о препятствиях на маршруте.
Во втором чтении ко всем уже предложенным мерам добавились и новые. Теперь ответственность наступит и за несоответствие предоставляемых гостиничных услуг заявленным стандартам — например, при размещении туристов в отелях, которых нет в реестре, или если срок действия их классификации истёк. Будет запрещено использовать в рекламе и названиях словосочетания, вводящие в заблуждение (например, "гранд-отель" без соответствующего статуса).
Законопроект также обязывает размещать в рекламных и информационных материалах идентификационные номера объектов размещения, ссылаясь на единый федеральный реестр. Юридическим лицам грозит ответственность, если их услуги не соответствуют требованиям безопасности или классификации.
Если документ будет принят окончательно, он вступит в силу спустя 60 дней после его официального опубликования. Это время даётся для адаптации участников туристического рынка к новым требованиям.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
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