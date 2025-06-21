Туристы забывают про Ла-Рошель: почему Фурас-ле-Бен становится новым королём Атлантики

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Небольшой приморский городок Фурас-ле-Бен (Франция), расположенный на одноимённом полуострове у берегов Атлантики, быстро завоёвывает популярность и постепенно оттесняет на второй план легендарную Ла-Рошель.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean & Nathalie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сен-Пьер, Мартиника

Этот курорт привлекает туристов не только своими широкими песчаными пляжами и разнообразием природных маршрутов, но и богатой историей, сохранившейся в архитектуре и памятниках. По словам местных экспертов, Фурас становится новым центром отдыха в Приморской Шаранте, предлагая уникальное сочетание расслабляющего морского времяпрепровождения и активного досуга.

Береговая линия курорта представлена пятью пляжами с разной атмосферой: от семейного Гранд-Пляжа с его мелким песком и прозрачной водой до уединённого пляжа Эсперанс, идеально подходящего для тех, кто предпочитает тишину.

Не менее привлекательны и прибрежные тропы, где любители пеших прогулок и велопрогулок могут наслаждаться живописными видами на океан и близлежащие острова, наблюдая при этом разнообразие местной флоры и фауны, пишет ulysse.com.

Историческая составляющая курорта не менее впечатляюща — в центре города возвышается форт Вобан XVII века, который служил оборонительным сооружением и сегодня функционирует как музей, погружающий посетителей в морскую и военную историю региона. Кроме того, город сохранил множество вилл XIX века, представляющих собой свидетельства эпохи "белль эпок" и придающих Фурасу неповторимый колорит.

Фурас-ле-Бен предлагает массу возможностей для активного отдыха: на пляжах доступны водные виды спорта, включая парусный спорт, каякинг и паддлбординг. Любители морских приключений могут отправиться в прогулку к знаменитому форту Боярд. Для тех, кто предпочитает исследования на суше, окружающие пейзажи открываются во всей красе с многочисленных прибрежных маршрутов.

Летом город оживает благодаря ярким местным рынкам, где можно приобрести свежие морепродукты, сыры и сезонные фрукты, а также музыкальным фестивалям и концертам под открытым небом. Местная гастрономия с акцентом на морскую кухню и устрицы становится важной частью общего впечатления от курорта.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

