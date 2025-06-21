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Тихий ужас для собак и кошек: почему питомцев с плоскими мордами не пускают в самолёт?

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Туризм

Собираетесь в путешествие с четвероногим другом? Планирование поездки с питомцем требует особого внимания к деталям, особенно если речь идёт о перелётах. Эксперты советуют заранее изучить все нюансы, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Мопс
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias-N, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мопс

Не все авиакомпании одинаково относятся к перевозке животных. Уточните у выбранного перевозчика, какие виды питомцев они принимают на борт. Один из запретов касается собак и кошек.

На разрешение или отказ взять с собой в полёт этих домашних животных может повлиять не столько их размер, сколько порода, и это связано с особенностями строения тела. Некоторые компании могут отказаться перевозить брахицефалов (собак и кошек с плоской мордой) из-за повышенного риска респираторных проблем. Об этом сообщает RT.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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