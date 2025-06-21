Тихий ужас для собак и кошек: почему питомцев с плоскими мордами не пускают в самолёт?

Собираетесь в путешествие с четвероногим другом? Планирование поездки с питомцем требует особого внимания к деталям, особенно если речь идёт о перелётах. Эксперты советуют заранее изучить все нюансы, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Не все авиакомпании одинаково относятся к перевозке животных. Уточните у выбранного перевозчика, какие виды питомцев они принимают на борт. Один из запретов касается собак и кошек.
На разрешение или отказ взять с собой в полёт этих домашних животных может повлиять не столько их размер, сколько порода, и это связано с особенностями строения тела. Некоторые компании могут отказаться перевозить брахицефалов (собак и кошек с плоской мордой) из-за повышенного риска респираторных проблем. Об этом сообщает RT.
Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?