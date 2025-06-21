За закрытой дверью самолёта: бывшая бортпроводница раскрыла жестокую правду о глянцевом образе Emirates

Бывшая бортпроводница Emirates, одной из самых престижных авиакомпаний мира, разочаровала многих, назвав свою работу "адской". В своём личном блоге она рассказала о суровых реалиях профессии, которые сильно отличаются от глянцевого образа, создаваемого компанией.
Девушка призналась, что изначально видела в Emirates компанию своей мечты, где созданы идеальные условия для сотрудников. Её привлекала высокая зарплата, за которую, как оказалось, и со своей стороны стюардессы должны расплачиваться не менее высокой ценой. Столкнувшись с реальностью, девушка поняла, что объём обязанностей настолько велик, что порой у бортпроводников просто не остаётся времени на элементарные вещи, такие как утоление жажды или посещение туалета.
Помимо напряжённого графика и постоянной занятости, экс-стюардесса упомянула и о других сложностях, связанных с работой в небе. Она рассказала о внештатных ситуациях, требующих мгновенной реакции и стрессоустойчивости, а также о проблемах со здоровьем, которые часто преследуют бортпроводников: сосудистые звёздочки на ногах, баротравмы и хронические заболевания ушей.
Emirates (араб طيران الإمارات) — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ). Создана в 1985 году высшим руководством эмирата Дубай для развития туризма и инфраструктуры Арабских Эмиратов.
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