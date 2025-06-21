Как полотенца стали оружием: история неожиданной арт-битвы россиянки в Египте

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В одном из египетских отелей отпуск для россиянки превратился в неожиданный и увлекательный конкурс талантов. Заметив, что горничные ежедневно радуют её забавными фигурками из полотенец, девушка не просто оценила их мастерство, а решила ответить тем же, запустив своеобразную "арт-битву".

Фото: commons.wikimedia.org by Littleinfo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Слоны из полотенец

Всё началось с классического павлина, изящно расположившегося на кровати. Вдохновлённая туристка, вооружившись полотенцами, создала улитку и оставила её в качестве ответа. Вернувшись после дня, полного солнца и моря, она обнаружила махрового кролика. Вдохновение росло, и следующим её творением стали два лебедя, держащие в "клювах" купюры.

Так завязалось негласное соревнование. С каждым днём фигуры становились всё более сложными и замысловатыми. В ход шли не только полотенца, но и туалетная бумага, вешалки, пояса от халатов и даже одеяла. Россиянка не уступала в креативности, демонстрируя чудеса изобретательности.

Кульминацией стал "человек из полотенец", сидящий на кровати в рубашке и шляпе, увлечённо "смотрящий" телевизор. Этот шедевр вызвал у туристки настоящий восторг.

В конце отпуска девушка познакомилась с автором этих удивительных творений и сделала с ним памятное фото. "Арт-война" завершилась дружбой, а отпуск в Египте наполнился яркими и незабываемыми впечатлениями. Об этом сообщает "Турдом".

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

