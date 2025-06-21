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Велопутешествие с засадами: молдавский турист рассказал о неприятностях в Грузии

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Туризм

Велопутешествие молдавского туриста по Грузии обернулось разочарованием. В интервью "Ленте.ру" он поделился негативным опытом, заявив о нечестности местных жителей. По его словам, он столкнулся с попытками обмана в магазинах и мастерских, что заставило его с подозрением относиться к окружающим и не оставлять вещи без присмотра.

Тбилиси
Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тбилиси

Мужчина также отметил, что, по его мнению, влияние европейских ценностей негативно сказалось на традиционном грузинском гостеприимстве. Кроме того, он почувствовал предвзятое отношение к себе в Тбилиси из-за использования русского языка. Путешественник подчеркнул, что заинтересованность в общении у местных появлялась лишь в контексте торговли.

Его мнение перекликается с недавней жалобой россиянки на отношение к соотечественникам в Грузии. Она, в свою очередь, противопоставила грузинский опыт радушному приёму в Италии.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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