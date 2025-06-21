Чёрный список пассажиров: чего не стоит делать в самолёте, чтобы не вызвать всеобщее раздражение

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что может испортить долгожданный отпуск ещё до прибытия в пункт назначения? Оказывается, у многих путешественников есть свои "болевые точки", и чаще всего они проявляются во время перелёта. Недавний британский опрос выявил ряд самых распространённых привычек, которые выводят из себя попутчиков. Парадоксально, но многие из нас сами грешат этими действиями, при этом искренне негодуя, когда их совершают другие.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Jose Lopez, Jr., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Трап самолёта

Лидером антирейтинга стало откидывание спинки кресла. В тесном пространстве салона это может стать настоящим испытанием для пассажира сзади. Ещё один бич современных авиаперелётов — игнорирование сигнала о необходимости пристегнуть ремень безопасности. Кстати, в Турции за это нарушение теперь можно поплатиться штрафом.

В список "запрещённых приемов" также вошли: нерасторопность при прохождении досмотра, использование гаджетов без наушников, создание столпотворения у выхода из самолёта, преждевременная очередь на посадку, затягивание процесса размещения ручной клади, спонтанные аплодисменты после посадки, навязчивые просьбы поменяться местами и, наконец, разговоры во время демонстрации правил безопасности.

Так что, отправляясь в следующее путешествие, стоит помнить об этих "мелочах", чтобы не стать источником раздражения для окружающих и сделать полёт комфортным для всех. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

