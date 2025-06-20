Вирусные видео с акулами у берегов Турции: что стоит за страхами туристов

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

В социальных сетях в Турции появились видеозаписи с крупными акулами, замеченными у побережья Мерсина, Антальи и Мармариса.

Фото: flickr.com by Steve Garner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Акула

Несмотря на бурную реакцию пользователей, специалисты утверждают, что появления акул в водах Эгейского и Средиземного морей — явление не новое и не представляет опасности для людей.

Недавно примерно четырехметровую акулу заметили в районе залива Гёкова в провинции Мугла — видео снял один из пассажиров лодки. На кадрах отчетливо видно плавник и силуэт хищника, плывущего рядом с судном.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, ученые факультета аквакультуры Университета имени Сыткы Кочмана в Мугле идентифицировали песчаную акулу (Carcharhinus plumbeus) как неагрессивный вид, давно обитающий в регионе. По их словам, угрозы для человека она не представляет.

Профессор Дениз Аяс из Университета Мерсина подтвердил, что в прибрежных водах были замечены песчаные, синие акулы, а также короткоперые мако. Эти виды часто используют устья средиземноморских рек как место для размножения. Он подчеркнул, что акулы, как правило, избегают мест с массовым скоплением людей, а распространение видеозаписей в соцсетях лишь нагнетает необоснованный страх.

"Акулы подплывают к берегу в определенные сезоны для питания и размножения. Это естественное поведение. Однако в эпоху социальных сетей подобные кадры становятся вирусными и вызывают ложное ощущение опасности", — отметил профессор Аяс в интервью изданию Aydınlık.

Несмотря на мнение специалистов, представители туристической индустрии в Мерсине сообщили о массовых отменах бронирований после распространения видео. Об этом пишет газета Diriliş Postası.

Туроператоры поясняют: на самом деле акул наблюдали на глубине 500-1000 метров, на расстоянии до 55 км от берега, и опасности для отдыхающих нет.

Хамза Огур, организатор морских прогулок, заявил, что из-за видео с акулами туристический поток снизился.

"Да, акулы есть, но они живут в открытом море. В прибрежной зоне их нет. Однако публикации в соцсетях сильно напугали наших гостей", — сказал он.

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.



