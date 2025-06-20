Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клубный ЧМ: Интер Майами обыгрывает Порту благодаря штрафному удару Месси
Селену Гомес и Хейли Бибер разделила новая тайна: что они скрывают после взаимной отписки?
За что на самом деле не стоит переплачивать в автокомплектации — опасные иллюзии и лишние траты
Суперкомпьютер: Ливерпуль снова станет чемпионом
Обойдёмся без их газа и нефти: Еврокомиссия представила законопроект по отказу от энергоресурсов из России
Редкий бриллиант Марии-Антуанетты выкупили на аукционе Christie's
Никогда не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
Купание в фонтане — не спасение, а риск: почему собаке это может стоить здоровья
Гиалуроновая кислота в жару: когда она спасает кожу, а когда делает только хуже

Вирусные видео с акулами у берегов Турции: что стоит за страхами туристов

2:31
Туризм

В социальных сетях в Турции появились видеозаписи с крупными акулами, замеченными у побережья Мерсина, Антальи и Мармариса.

Акула
Фото: flickr.com by Steve Garner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Акула

Несмотря на бурную реакцию пользователей, специалисты утверждают, что появления акул в водах Эгейского и Средиземного морей — явление не новое и не представляет опасности для людей.

Недавно примерно четырехметровую акулу заметили в районе залива Гёкова в провинции Мугла — видео снял один из пассажиров лодки. На кадрах отчетливо видно плавник и силуэт хищника, плывущего рядом с судном.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, ученые факультета аквакультуры Университета имени Сыткы Кочмана в Мугле идентифицировали песчаную акулу (Carcharhinus plumbeus) как неагрессивный вид, давно обитающий в регионе. По их словам, угрозы для человека она не представляет.

Профессор Дениз Аяс из Университета Мерсина подтвердил, что в прибрежных водах были замечены песчаные, синие акулы, а также короткоперые мако. Эти виды часто используют устья средиземноморских рек как место для размножения. Он подчеркнул, что акулы, как правило, избегают мест с массовым скоплением людей, а распространение видеозаписей в соцсетях лишь нагнетает необоснованный страх.

"Акулы подплывают к берегу в определенные сезоны для питания и размножения. Это естественное поведение. Однако в эпоху социальных сетей подобные кадры становятся вирусными и вызывают ложное ощущение опасности", — отметил профессор Аяс в интервью изданию Aydınlık.

Несмотря на мнение специалистов, представители туристической индустрии в Мерсине сообщили о массовых отменах бронирований после распространения видео. Об этом пишет газета Diriliş Postası.

Туроператоры поясняют: на самом деле акул наблюдали на глубине 500-1000 метров, на расстоянии до 55 км от берега, и опасности для отдыхающих нет.

Хамза Огур, организатор морских прогулок, заявил, что из-за видео с акулами туристический поток снизился.

"Да, акулы есть, но они живут в открытом море. В прибрежной зоне их нет. Однако публикации в соцсетях сильно напугали наших гостей", — сказал он.

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Красота и стиль
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка Аудио 
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Авто
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина Аудио 
Mazda CX-60: японская роскошь, которую можно себе позволить
Авто
Mazda CX-60: японская роскошь, которую можно себе позволить Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Суперкомпьютер: Ливерпуль снова станет чемпионом
Редкий бриллиант Марии-Антуанетты выкупили на аукционе Christie's
Никогда не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
Обойдёмся без их газа и нефти: Еврокомиссия представила законопроект по отказу от энергоресурсов из России
Купание в фонтане — не спасение, а риск: почему собаке это может стоить здоровья
Вирусные видео с акулами у берегов Турции: что стоит за страхами туристов
Гиалуроновая кислота в жару: когда она спасает кожу, а когда делает только хуже
Крик души и внутренний ад: вот какие жестокие слова отца превратили Майкла Джексона в другого человека
Растёт, как на стероидах — но без початков: что добавить в грядку, чтобы кукуруза кормила, а не пугала
Шедевр из Минас-Жерайс: банановая Минейра — не просто десерт, а гастрономическая находка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.