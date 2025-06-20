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Новый этап для туризма Удмуртии: что обещает курорт Чебер

1:40
Туризм

В Удмуртии планируют построить пятизвездочный курорт.

термальный источник
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
термальный источник

Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года, как сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Проект будет осуществляться компанией "Иксен Моторс Рус". Курорт под названием "Чебер" (что переводится с удмуртского как "красивый") задуман как новая туристическая достопримечательность региона. Создатели обещают включить в его дизайн элементы удмуртской культуры, а также внедрить лучшие мировые практики в области санаторно-курортного отдыха, пишет udm-info.ru.

"Новые объекты — это и качество отдыха для самих жителей республики. Государственная поддержка турбизнеса Удмуртии в прошлом году превысила 400 млн рублей, благодаря чему новые модульные отели появились на 14 туристических объектах в городах и районах Удмуртии, расширена инфраструктура на действующих туристических объектах. Результат — рост турпотока до 1,7 млн человек и общий рост экономики туризма", — отметил глава региона Александр Бречалов.

Новый курорт "Чебер" будет включать в себя гостиницу, термальный комплекс, санаторий, детский аквапарк, магазин-музей удмуртской культуры, семейный клуб с национальными праздниками и шоу-программами. Особое внимание уделено ресторану с удмуртской кухней и сауне с использованием местных трав.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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