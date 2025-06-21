Самолёты на аккумуляторах: каким будет первый массовый электросамолёт

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Беспокойство по поводу углеродного следа авиации оправдано: по данным Международного совета по чистому транспорту (ICCT), на долю пассажирских самолётов приходится около 2,4% глобальных выбросов CO₂ - это почти миллиард тонн в год.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

При этом решение проблемы всё ещё не найдено: даже при усилиях аэропортов и авиакомпаний, вроде использования биотоплива и перехода на возобновляемые источники энергии, сами полёты остаются источником загрязнения.

Возможный выход — электрические авиалайнеры

Американский стартап Elysian представил амбициозный проект: пассажирский самолёт E9X, полностью работающий на электричестве.

Он сможет перевозить до 90 человек и преодолевать около 800 км без подзарядки — достаточно, чтобы долететь, к примеру, из Лондона в Амстердам или из Бостона в Вашингтон.

Главное преимущество: никакого реактивного топлива и, соответственно, — ноль выбросов углекислого газа.

"Вы не сжигаете топливо. Нет загрязнения воздуха у аэропортов. Это минимальное воздействие на окружающую среду”, — отметил старший сотрудник Джаянт Мукхопадхайя из ICCT.

Когда можно будет летать на электротяге

По планам компании, первые коммерческие рейсы на E9X состоятся уже к 2033 году, а к 2040-му половина всех перелётов в мире может выполняться на электрических самолётах. Сегодня это кажется далёким, но технологии стремительно развиваются.

Прототипы уже существуют. Например, CX300 от Beta Technologies - электрический самолёт, способный пролететь до 620 км. Правда, он рассчитан всего на 5 пассажиров. Увеличение пассажировместимости требует куда более мощных батарей.

Для 90-местного судна, по расчётам, потребуется около 35 тонн аккумуляторов — и здесь проект Elysian предлагает нестандартное решение: разместить большую часть батарей в крыльях, сохранив лёгкий фюзеляж.

Остались трудности

Помимо веса, есть ещё одна проблема — сертификация. Новым самолётам придётся пройти сложный путь утверждений и испытаний.

Но сам факт, что подобные модели уже разрабатываются, вселяет оптимизм: экологичные полёты перестают быть фантастикой и становятся частью вполне реального будущего.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов, необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов.

